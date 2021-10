Die goldene Zeit in der Innenstadt genießen

Winnenden. Der Verein „Attraktives Winnenden“ lädt ein zum Winnender Herbstmarkt am Sonntag, 10. Oktober. Wie gewohnt hüllen herbstliche Kunsthandwerksstände, Gärtnereien und Baumschulen die Marktstraße in ein herbstliches Gewand aus Blumen, Pflanzen und bunten Oasen.

Von 11 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher durch die Winnender Innenstadt spazieren und den Herbst in all seinen wunderschönen Farben genießen. Die Läden sind an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Die herbstlichen Stände in der Innenstadt sowie der vom Paulinenhof geschmückte Marktbrunnen bieten die richtige Einstimmung auf den Herbst.

Der Markt wartet wieder mit herbstlichen Dekorationsartikeln, Kunsthandwerksständen, Blumen und Pflanzen auf. Zudem gibt es auf dem Marktplatz Kürbisse in unzähligen verschiedenen Formen und Variationen zu kaufen und natürlich auch allerlei Leckereien „to go“ zu genießen.

Auf dem Floh- und Trödelmarkt mit Kinderflohmarkt von 11 bis 18 Uhr auf dem Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz warten viele besondere Schnäppchen und Einzelstücke auf Käufer.

Coronabedingt muss auf ein weiteres Rahmenprogramm verzichtet werden. Somit entfallen das Kinderprogramm und die Modenschau. Leider kann auch der beliebte Lampionumzug mit Lichterfest im Winnender Schlosspark dieses Jahr nicht stattfinden.