Die goldene Zeit in der Innenstadt genießen

Winnenden. Der Verein „Attraktives Winnenden“ veranstaltet am Sonntag, 9. Oktober, den Winnender Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. Wie gewohnt hüllen herbstliche Kunsthandwerkstände, Gärtnereien und Essensstände die Marktstraße in ein herbstliches Gewand aus Blumen, Pflanzen und farbenfrohen Dekoartikeln.

Von 11 bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher durch die Winnender Innenstadt spazieren und den Herbst in all seinen wunderschönen Farben genießen. Die Stände in der Innenstadt sowie der vom Paulinenhof geschmückte Marktbrunnen bieten die richtige Einstimmung.

Verkaufsoffener Sonntag ist von 12 bis 17 Uhr. Ein tolles Gewinnspiel zum Beispiel wartet auf die Besucher bei Juwelier Kunze. Hier kann man mit etwas Glück eine Junghans- Uhr oder ein Wochenende im Schwarzwald gewinnen!

Direkt vor dem Alten Rathaus verköstigen die neuen Betreiber, Anne Henrichs und Patrick Schubert, die Besucher und gewähren einen ersten Einblick in das kulinarische Angebot, das die beiden in Zukunft im Alten Rathaus anbieten werden.

Buntes Programm für Jung und Alt

Beim Kürbisschnitzen am Marktbrunnen können Kinder von 12 bis 17 Uhr loslegen. Auch Profi-Kürbisschnitzer Jean-Remy Butterlin zaubert atemberaubende Kürbisgestalten. Kürbisse gibt es in verschiedensten Formen und Größen zum Verkauf.

Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Kinder um 14 und 16 Uhr auf dem Adlerplatz. Der Kasper, die Prinzessin und der Seppel vom Remstaler Figurentheater meistern mit viel Einfallsreichtum und mit Hilfe der zuschauenden Kinder all ihre spannenden Abenteuer. Es wird kein Eintritt erhoben - einfach vorbeikommen und zuschauen.

Am Stand des Tageselternvereins Winnenden und Umgebung können die kleinen Besucher tolle Herbstbilder gestalten. Interessierte können sich über die Arbeit des Vereins informieren.

Ballonkünstler Lino modelliert lustige und kreative Ballonfiguren vor der Volksbank/ Ecke Torstraße.

Spielstraße und Flohmarkt

Eine herbstliche Aktion wartet auf die Kinder am Stand vom Montessori & Natur auf dem Marktplatz. Hier können die kleinen Besucher ihr Geschick bei einer herbstlichen Spielstraße unter Beweis stellen, während ein Infostand über die Gründungsinitiative für eine freie Montessori- und Naturschule informiert.

Auf dem Floh- und Trödelmarkt mit Kinderflohmarkt von 11 bis 18 Uhr auf dem Santo-Domingo-de-la-Calzada-Platz werden viele Schnäppchen und Einzelstücke angeboten. Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte, kann sich bei Klaus Kammann,01 57/80 47 52 97, anmelden!

Alles rund ums Rad

Im Rahmen des Förderprogramms Rad-Kultur findet von 11 bis 16 Uhr eine Rad-Schnitzeljagd statt. Start und Ziel ist am Rad-Kultur-Pavillon auf dem Holzmarkt. Die Aufgabe besteht darin, ausgewählte Stationen im Stadtgebiet von Winnenden mit dem Rad anzufahren und Fragen zu beantworten. Die Lösungen werden in eine Karte eingetragen. Bei erfolgreicher Teilnahme gibt es eine kleine Belohnung. Der Start ist jederzeit möglich, die Schnitzeljagd dauert etwa 40 Minuten.

Die Carlos-E-Bike GmbH aus Winnenden präsentiert auf dem Holzmarkt ihre neuesten Elektrobikes und Transporträder der Marken i:SY und Urban Arrow, die an diesem Sonntag auch für Testfahrten in Anspruch genommen werden können.

Mit dabei ist der ADFC mit einer tollen Aktion: Hier kann man sein Fahrrad codieren lassen und es somit vor Diebstahl schützen.

Sanierung(s)Mobil Baden-Württemberg

Ein Energieberater aus der Region informiert und motiviert von 11 bis 17 Uhr am mobilen Ausstellungspavillon Gebäudeeigentümer zu sinnvollen Sanierungsmaßnahmen - zu Fassadendämmung, Heizungstausch und erneuerbaren Energien.

Leider fällt der Lampionumzug mit Lichterfest im Winnender Schlosspark dieses Jahr erneut aus.