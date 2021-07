Die Kräuterterrassen laden ein

Kaisersbach. In den Kräuterterrassen in Kaisersbach finden am Sonntag, 8. August, Veranstaltungen für die ganze Familie statt. Los geht es um 13.30 Uhr mit einer Führung durch den Kräutergarten mit einer Kräuterpädagogin. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro.

Bei einem Kreativ-Kurs um 14.45 Uhr werden Badesalz und Peeling mit Kräutern hergestellt. Auch hier kostet die Teilnahme pro Person 3,50 Euro, dazu kommen Materialkosten.

Im Kinderprogramm um 14.45 Uhr können Kinder Grußkarten mit Kräutern herstellen. Dabei werden nur die Materialkosten berechnet.

Ein kleines Zelt (seitlich offen) ist aufgestellt, das bei leichten Regengüssen schützen kann. Bei Bedarf für die Führung bitte einen Schirm mitbringen.

Eine Anmeldung ist zwingend notwendig. Diese bitte bis Freitag, 6. August, 16 Uhr, per E-Mail an Adventure-Weasel@t-online.de schicken.

Geltende Hygienevorschriften sind zu beachten.

Täglich geöffnet

Die Kräuterterrassen Kaisersbach sind ein Ort der Ruhe und Entschleunigung mit idyllischem Ausblick ins Tal der blinden Rot.

Über die Sommermonate sind die Kräuterterrassen die ganze Zeit über geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei, um eine kleine Spende wird gebeten.

Die nächste Veranstaltung findet nach den Ferien am Sonntag, 19. September, zum Tag des Schwäbischen Waldes statt.