Die Krone der Schröpfung

Waiblingen. Fidels Fritz und Kulturhaus Schwanen laden am Samstag, 28. Januar, 20 Uhr, zu einem Abend mit Katalyn Hühnerfeld, in die Winnender Straße 4 in Waiblingen. Katalyn Hühnerfelds Programm „Krone der Schröpfung!“ ist eine einzigartige Mischung aus Comedy, Kabarett und Musik.

Was hat der Mensch mit dem Blutegel gemeinsam? Nichts! Denn Blutegel lassen bei Sättigung von ihrem Wirt ab! Der Mensch aber strebt nach mehr: ständig ist er auf der Jagd nach mehr Geld, mehr Komfort, mehr Technik, mehr Ausbeute.

In ihrem aktuellen Programm stellt Katalyn Hühnerfeld Fragen wie: Ist der Mensch verwandt mit dem Dinosaurier, dem Vampir oder doch eher dem Schweinehund? Wie entscheiden zwischen konventioneller Gurke ohne Plastikhülle oder eingeschweißter von Demeter?!

Hühnerfeld hält Multi-Media-Vorträge über Adam und Evas Mission, das Paradies zu vertreiben, die Rache des Planktons in Form von Mikroplastik und diskutiert tagesaktuelle Themen wie den Mietpreiswahnsinn und Lehrermangel in ihrer Live-Talkshow „Anne Will - doch Katalyn Möchtegern“.

Karten kosten im Vorverkauf 21 Euro, ermäßigt 19 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro, ermäßigt 20 Euro. Tickets gibt es über die Website fidels-fritz.de.