„Die letzte Sau“ – Theaterpremiere auf dem Biolandhof Adrion

Backnang. Auf der Bühne im Biolandhof Adrion in Mittelschöntal wird am Samstag, 10. Juli (Premiere), und Sonntag, 11. Juli, jeweils ab 20.30 Uhr das Theaterstück „Die letzte Sau“ gezeigt: Voll Witz, Esprit und Dramatik um die Themen Landwirtschaft, Fleischproduktion, die Menschen, die dahinterstehen - und die wahre, große Liebe.

Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Film, der 2016 in den Kinos gelaufen ist und später von der Regisseurin Julia Prechsl für die Theaterbühne adaptiert wurde. Es ist eine Art Theater-Musik-Road-Movie quer durch Deutschland. Die Darstellerinnen und Darsteller kommen aus dem Ensemble der Bürgerbühne Backnang, Regie führt Michael Bleiziffer – in Backnang bekannt durch seine Regie des Freilichtsstücks „Judith von Backnang. Das Bühnenbild stammt von Manuel Kolip, die musikalische Leitung hat Petra Fierlbeck.

Der Jungbauer Huber, der die Tierhaltung nicht aus deren reinem Marktwert heraus versteht, rebelliert gegen das System und macht sich von Schwaben aus auf eine abenteuerlich-anarchische Reise durchs Land auf der Suche nach seiner großen Liebe, die nach Brandenburg gezogen ist. Dabei lösen sich tragische und komische, berührende und belustigende Momente in hoher Dynamik und Dichte ab. Es ist ein Volkstheaterstück, das nahe bei den Leuten und ihrem Alltag - und im schwäbischen Dialekt - angesiedelt ist. Und es geht um die Liebe zur Schöpfung, die Liebe zwischen zwei jungen Menschen und das Recht auf Nachdenklichkeit und Widerstand: „So geht’s nicht weiter“ ist das Credo des Bauern Huber, das sich durch das Stück zieht.

Musik von Ton Steine Scherben

Die Musik stammt von der bekannten deutschen Rockband „Ton Steine Scherben“ und unterstreicht die emotionale Grundbotschaft des Stücks. Für die Backnanger Inszenierung wurden die Lieder extra arrangiert und eingerichtet von der erfahrenen Musikerin Petra Fierlbeck, gespielt und gesungen wird sie von den Darstellerinnen und Darstellern auf der Bühne. Ersatztermine bei schlechtem Wetter sind der anschließende Montag und/oder Dienstag.

Tickets

Die Vorstellung am Samstag ist bereits ausverkauft. Wenige Restkarten für die Vorstellung am Sonntag sind bei allen Easy Ticket Vorverkaufsstellen für 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, erhältlich. Diese sind in Backnang:

Bandhaus Theater Backnang, Petrus-Jacobi-Weg 7, Backnang, ) 0 71 91/9 33-3 33-5, Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 10 bis 13 Uhr und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.

Backnanger Bürgerhaus, Bahnhofstraße 7, ) 0 71 91/8 94-5 15, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr.

Es gibt zudem die Möglichkeit, Karten online über das Vorverkaufssystem www.easyticket.de zu kaufen und diese ganz bequem über print@home auszudrucken.

Sobald Corona dies zulässt, plant das Bandhaus Theater, „Die letzte Sau“ mit in den regulären Spielplan aufzunehmen.

Weitere aktuelle Informationen zum Programm des Theaters finden Interessierte auch auf www.bandhaus-theater.de.