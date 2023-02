Lorch. Ein musikalisch-literarisches Spiel erwartet Besucherinnen und Besucher des Refektoriums im Kloster Lorch am Sonntag, 5. März: Um 19 Uhr präsentiert das Trio Château zusammen mit Klaus-Dieter Mayer als Vorleser „Die Nacht des Don Juan“.

Man nehme drei großartige Musiker des Trio Château: Norbert Strobel, Oboe (Solooboist MDR Leipzig), Peter Fellhauer, Klarinette (Soloklarinettist Stuttgarter Philharmoniker) und Albrecht Holder, Fagott (Professor an den Musikhochschulen Würzburg und Maastricht) – und füge einen wunderbar kurzweiligen und gut komponierten Roman namens „Die Nacht des Don Juan“ von Hanns-Josef Ortheil hinzu. Zusammen mit dem Vorleser Klaus-Dieter Mayer ergibt dies ein musikalisch-literarisches Spiel um und mit Genuss.

Man schreibt das Jahr 1786 in Prag. Ortheil beschreibt in seinem Roman das Aufeinandertreffen dreier ganz besonderer Männer: Wolfgang Amadeus Mozart, der gerade mit dem Librettisten Lorenzo da Ponte an seiner Oper „Don Giovanni“ arbeitet und der begnadete Lebemann und Frauenheld Giacomo Casanova, der unerwartet und plötzlich für einige Wochen Gast beim Grafen Pachta ist. Es entwickelt sich ein faszinierendes Spiel um Frauen, Kunst, Musik, Macht und ausgeklügeltem Genuss.

Klaus-Dieter Mayer liest aus diesem Roman, die drei Musiker des Trio Château spielen dazu und dazwischen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Hans Posegga, Erwin Schulhoff und Ludwig van Beethoven.

Tickets für 22,50 Euro sind per E-Mail an info@kloster-lorch.com erhältlich.