Die Narren sind los!

Backnang. Am Samstag, 26. Februar, findet endlich wieder der beliebte Narrenwochenmarkt in der Backnanger Innenstadt statt. Oberbürgermeister Maximilian Friedrich hält ein närrisches Grußwort und führt erstmalig gemeinsam mit dem Backnanger Karnevalsclub einen eigenen Stand auf dem Wochenmarkt vor dem Gebäude Am Rathaus 5.

Ab 11.11 Uhr werden dort 66 närrische Minuten lang Narrenglühwein und Narrenpunsch zum Mitnehmen angeboten. Aufgrund der pandemischen Lage findet der Narrenwochenmarkt in diesem Jahr jedoch ohne musikalische und tänzerische Darbietungen statt.

Wer selbst etwas zum bunten Bild beiträgt und verkleidet auf dem Wochenmarkt einkaufen geht, bekommt an allen Marktständen, inklusive dem des Oberbürgermeisters, ein frisch gebackenes Narrenküchle geschenkt. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie alle Freunde der fünften Jahreszeit sind herzlich zu diesem närrisch-bunten Wochenmarkt eingeladen.