Die Neuen im Kunstverein

Erstmalig öffnet die Galerie KV67, Vorstadtstraße 61-67, ihre Pforten in der Schorndorfer Kunstnacht. Immer zu diesem großen Kunstevent bietet der Schorndorfer Kunstverein seinen neu aufgenommenen Künstlermitgliedern die Gelegenheit, sich in einer gemeinsamen Ausstellung einem breiten Publikum vorzustellen.

In diesem Jahr sind das Jule Sonnentag, Stefan Mayer, Yana Duga und Klaus Ripper.

Sie sind die Ersten, die die umfänglich renovierte und mit einem hervorragenden Lichtkonzept ausgestattete neue Galerie bespielen. Die „KV67“ ist ein Upgrade erster Klasse der Kunstvereinsräume in der Vorstadt.

Jule Sonnentag zeigt Malerei und beschreibt sie so: „Wütend, ironisch, melancholisch, komisch oder alles gleichzeitig: Meine Arbeiten sind bunt.“ Yana Duga ist mit großformatigen, farbenfrohen Bleistiftzeichnungen vertreten. Sie kombiniert Alltagssituationen mit Medieninhalten zu einem surrealen und bisweilen provokanten Mix.

Stefan Mayer arbeitet als Regisseur und Fotograf und ist mit unter die Haut gehenden, beseelten Bildern vertreten. Klaus Ripper präsentiert vieldeutige Leinwandarbeiten, die oft ein Narrativ beinhalten, das zuweilen auch auf Ab- und Nebenwege führt.

Die Ausstellung ist geöffnet zur Kunstnacht am Samstag, 17. September, von 18 bis 1 Uhr; am Samstag, 24. September, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 25. September, von 11 bis 17 Uhr.