Welzheim. Die Kultursäule Welzheim lädt auf Samstag, 28. Januar, 20 Uhr, zu einem schon zur Tradition gewordenen besonderen Neujahrskonzert in die Eugen-Hohly-Halle ein. Zu Gast sind „The Cast – die Rockstars der Oper“.

The Cast, die junge, international besetzte Opernband mit Klassik-Spitzenausbildung, belebt mit frischer Herangehensweise und feinsinnigem Humor die Werke von Mozart, Verdi und Co. Derart präsentieren sie heilige Arien abseits von steifen Klischees so mitreißend wie Popsongs.

Die jungen Sängerinnen und Sänger aus vier Kontinenten zeigen klassische Musik heute wieder so, wie sie einmal war: aufregend, belustigend, zeitgemäß, mitreißend, ein wenig ironisch, erfrischend und vor allem: unglaublich sinnlich.

Ob jung, ob alt; Klassikliebhaber oder Menschen, die bisher Popkonzerte der Oper vorgezogen haben: The Cast führen ihr Publikum vom ersten Moment in den Bann der Musik und lassen den Abend zu einem mitreißenden Neujahrskonzert der etwas anderen Art werden.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. Es findet eine kleine Bewirtung in der Pause statt.

Eintrittskarten zu 27 Euro, ermäßigt 23 Euro, können im Vorverkauf in der Limesbuchhandlung Welzheim,0 71 82/92 93 68, bestellt oder gekauft werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 29 Euro bzw. 25 Euro.