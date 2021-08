Die Spacelords mit Anklängen von Kraut- und Stoner Rock

Sulzbach/Murr. Im Rahmen der Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ ist am Freitag, 20. August, um 20 Uhr die Band Spacelords in der Discothek Belinda in Sulzbach/Murr zu hören.

Spacelords heißt die Band, die im Rahmen der Live-Reihe „Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ am Freitag in der Discothek Belinda in Sulzbach an der Murr auftritt.

„Bereite dein Raumschiff vor, um durch die Ströme des Spacelords-Sounds zu segeln“, lautet das Motto von Hazi (guitar, sitar, effects), Akee (bass, effects) und Marcus (drums, soundscapes, voice).

„Der Spacerock mit Kraut- und Stoner-Rock-Flair ermöglicht eine intensive psychedelische Reise und magische Expedition von kosmischer Dimension“, schreiben die Veranstalter. Das Live-Album „On Stage“ untermauert den Ruf des Trios als hervorragende Live-Band.

„Spaceflowers“, ein vielbeachtetes Album

Das letzte Studio-Album „Spaceflowers“ findet international große Beachtung und rangiert auf etlichen Bestenlisten.

„Trotzdem. Kultur im Kessel 2021“ wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Nur so ist es möglich, dass die Belinda zum Begegnungs- und Kulturort werden kann.

Aufgrund der derzeitigen Coronaregelungen müssen Plätze reserviert werden, da die Gästezahl begrenzt ist.

Reservierungen sind unter0 71 93/65 50 und01 76/43 82 95 79 oder auch unter01 62/3 39 89 23 möglich, E-Mail: info@belinda-discothek.de.

Alle Informationen über das gesamte „Trotzdem. Kultur im Kessel“-Programm finden Interessierte unter www.belinda-discothek.de.

Dank der Förderung ist der Eintritt zum Konzert der Spacelords frei. Um eine Spende wird gebeten.