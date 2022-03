„Die Ukraine im Krieg“ – eine Solidaritätsveranstaltung

Schorndorf. Das Kulturforum Schorndorf lädt am Freitag, 18. März, zur Solidaritätsveranstaltung „Ukraine im Krieg“ mit Viktoriia Vitrenko ein, umrahmt von einer Lesung ukrainischer Lyrik und Prosa sowie Gesprächen zur aktuellen Situation in der Ukraine. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Jazzclub Session 88, Hammerschlag 8 in Schorndorf, statt.

Die Sektion Literatur im Kulturforum Schorndorf rundet den Auftritt von Viktoriia Vitrenko (Gesang/Klavier) mit einer abwechslungsreichen Lesung ukrainischer Lyrik und Prosa ab. Gespräche mit Viktoriia Vitrenko zur aktuellen Situation in der Ukraine ergänzen zwischen den musikalischen und literarischen Stücken das Programm des Abends.

Der kulturelle und gesellschaftliche Austausch ist für Viktoriia Vitrenko ein zentrales Anliegen. Als Sängerin, Pianistin, Dirigentin und Performerin sieht sie sich als Mittlerin für die ukrainische Kultur und setzt sich aktiv für einen Dialog ein. Viktoriia Vitrenko ist eine Weggefährtin der inhaftierten belarussischen Musikerin und Aktivistin Maria Kalesnikava.

Vitrenkos Karriere führte sie an Bühnen in ganz Europa, darunter Deutschland, Großbritannien, Italien und auch der Ukraine sowie Russlands. Ihre musikalische Präzision und ausdrucksstarke Persönlichkeit befähigen sie besonders zur Interpretation von Werken der zeitgenössischen Musik.

Als Sängerin trat sie an der Nationaloper der Ukraine und beim Opera Forward Festival in den Niederlanden auf. Weitere Auftritte waren unter anderem beim Eclat-Festival in Stuttgart.

Als Dirigentin leitete Vitrenko das Landesjugendensemble für Neue Musik Baden-Württemberg, das Divertimento-Ensemble, das Pforzheimer Kammerorchester und die Stuttgarter Philharmoniker. Im Rahmen des Dirigentenforums dirigierte sie verschiedene Chöre. Darüber hinaus übernahm sie die Chorleitung für die Produktion „Alice im Wunderland“ am Staatstheater Stuttgart. Viktoriia Vitrenko ist außerdem Mitbegründerin der InterAKT-Initiative, einer unabhängigen Gruppe interdisziplinärer Künstlerinnen und Künstler mit Sitz in Stuttgart.

Tickets für 20 Euro sind nur bei Reservix unter www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf kulturforum-schorndorf.de oder unter0 71 81/9 92 79 40.

Einnahmen werden gespendet

Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf und weiteren Spenden gehen an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe (Caritas International, Unicef, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe).