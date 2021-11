Die unbeschwerte Welt des Swing

Welzheim. Die Kultursäule Welzheim lädt am Samstag, 20. November, 20 Uhr, zu einer musikalischen Reise in die Zeit der 20er und 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts in die Eugen-Hohly-Halle ein, bei der es heißt: „A Sophisticated Evening: New York-Berlin-Moskau“.

„The Sophisticated Orchestra“ ist ein wandelbares und gerade deshalb sehr anspruchsvolles Orchester. Wandelbar vom Duo zur mehrköpfigen Formation.

Andrew Andrews am Schlagzeug ist das Herz und der Macher des Orchesters. Er entführt die Besucherinnen und Besucher in die unbeschwerte Welt der Cafés, der Varietés und der Jazzclubs dieser Zeit und lässt das Lebensgefühl des Swing, des Charleston und der langen Nächte nachempfinden. Es war ganz selbstverständlich, dass damals zur Jazzmusik gesungen und getanzt wurde.

Hochkarätige Solisten

Für diesen Abend hat Andrews hochkarätige Solisten gewinnen können. Die Sängerin Karolina Trybala aus Leipzig pendelt zwischen den Welten und bewegt sich virtuos zwischen Avantgarde und Entertainment. Björn Christian Kuhn aus Berlin ist Opernsänger und festes Mitglied der „Hauptstadt-Tenöre“ und Ensemblemitglied des Renitenztheaters in Stuttgart.

Barbarella Bling wird den Gästen den „Burlesque“ oder wie man auch sagt den Schönheitstanz näherbringen und an die glamourösen Zeiten erinnern, in denen sogar Josephine Baker in Deutschland gastierte.

Das Orchester besteht in Welzheim aus sechs Musikern und ist fest verwurzelt in der Stuttgarter Swing- und Jazz-Szene. Die Besucher und Besucherinnen können sich von „Kopf bis Fuß“ auf tolle Musik und gute Unterhaltung einstellen und den Abend mit Jazz und Swing genießen.

Kartenvorverkauf

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19.15 Uhr. Es gibt eine kleine Bewirtung in der Pause. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen statt.

Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Limesbuchhandlung Welzheim,0 71 82/92 93 68, bestellt oder gekauft werden. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 21 Euro, an der Abendkasse 27 Euro, ermäßigt 23 Euro.