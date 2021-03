Die Wilhelma ist wieder geöffnet – mit bewährten Schutzmaßnahmen

Stuttgart. Wenige Tage nach dem eigentlichen Start in die Hauptsaison konnte die Wilhelma ihre Tore nun wieder öffnen. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg gestatten, dass der Zoologisch-Botanische Garten in Stuttgart Besucherinnen und Besucher einlässt, solange die Inzidenz in Stuttgart unter 100 bleibt.

Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro sieben Tage wie derzeit über 50, sind eine Begrenzung der Gäste pro Tag und eine vorherige Terminbuchung für den Zugang vorgeschrieben. Anfangs können nur 4000 Personen eingelassen werden. Auf dem ganzen Gelände gilt eine Maskenpflicht. Es müssen entweder Masken nach medizinischem Standard oder der FFP2-Norm getragen werden.

„Wir greifen auf die Maßnahmen zurück, die sich vor einem Jahr bewährt haben“, sagt Direktor Dr. Thomas Kölpin. Das heißt, zunächst wird nur das Außengelände freigegeben, alle Tier- und Pflanzenhäuser bleiben geschlossen. Die Freiflugvoliere und das Streichelgehege am Schaubauernhof sind ebenfalls zugänglich.

Zusatzangebote, die viele Menschen an einem Ort dicht zusammenbringen, wie Führungen und kommentierte Fütterungen, müssen wegen des Infektionsschutzes weiterhin unterbleiben.

Eintritt zum Sondertarif

„Der Besuch lohnt sich trotzdem, weil bei gutem Wetter viele der Tiere draußen zu erleben sind, und dass die Ende März bevorstehende Magnolienblüte diesmal nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden muss, ist großartig“, sagt Kölpin. „Wegen der Einschränkungen gewähren wir den Eintritt aber zum Sondertarif.“ Erwachsene zahlen den ganzen Tag über nur den Abendtarif von 15 Euro, inklusive eines „Artenschutz-Euros“ für Schutzprojekte, die die Wilhelma in aller Welt unterstützt. Kinderkarten gibt es zu 5,50 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Karten nur online

Nur der Haupteingang ist geöffnet. Die Kassen müssen geschlossen bleiben. Eintrittskarten können daher wie im Vorjahr nur online unter www.wilhelma.de/tickets erworben werden. Dabei müssen der Tag des Besuchs und das Zeitfenster, in dem man den Park betreten will, ausgewählt werden. Eine solche Terminbuchung ist auch für alle mit Dauerkarte erforderlich, ob Jahreskarte oder Mitgliedskarte des Fördervereins. Für sie ist diese Buchung kostenlos.