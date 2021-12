Schorndorf. Die Opernwerkstatt am Rhein aus Köln bringt am Sonntag, 19. Dezember, „Die Zauberflöte“ für Kinder ab fünf Jahren auf die Bühne der Barbara-Künkelin-Halle. Los geht’s um 16 Uhr, der Saal öffnet bereits um 15 Uhr.

„Gönnen Sie sich und Ihnen nahestehenden jungen Menschen eine kleine Mozart-Oper!“, empfehlen die Veranstalter: Die mit zwei Theaterpreisen ausgezeichnete Bearbeitung bringt Mozarts Zauberflöte auf eine Länge von 70 Minuten und bezieht die jungen Zuschauer mitunter ins Bühnengeschehen mit ein.

So spielen die Zuschauerkinder beispielsweise wilde Tiere, die Prinz Tamino mit seiner Flöte anlockt, und verhelfen Papageno am Ende zu seiner Papagena.

Die „Kleine Zauberflöte“ ist hier als Verwechslungskomödie aufbereitet: Die drei Damen Pamina, Papagena und die Königin der Nacht stellen den Prinzen Tamino und den Vogelfänger Papageno auf die Probe, um herauszufinden, ob die beiden Männer „liebes-tauglich“ sind. Für die Männer gilt: Nur wer die Prüfungen der Elemente und die Schweigeprüfung besteht, darf mit seiner Geliebten in Sarastros Tempel einziehen.

Sechs Schauspielerinnen und Schauspieler und ein Pianist präsentieren die Aufführung, die für Kinder ab fünf Jahren geeignet ist. Geboten ist eine tolle Veranstaltung, die allen einen Riesenspaß macht und eines der Weltkulturwerke kind- und jugendgerecht vorstellt.

Karten im Vorverkauf zu 17 Euro gibt es bei reservix und beim MKT-Druckpunkt und Ticketshop in der Kirchgasse in Schorndorf. An der Abendkasse kostet eine Karte 19 Euro.

Aus Coronagründen wurde die Veranstaltung vom 4. Oktober 2020 auf den 19. Dezember in diesem Jahr verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.