Schorndorf. Zum Thema „Digitalisierung in der Industrie“ spricht Peter Schadt am Donnerstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, im Club Manufaktur im Hammerschlag. Dabei darf diskutiert werden.

Die Digitalisierung macht angeblich alles Mögliche, je nachdem, wen wir fragen. Sie macht unsere Arbeit leichter, indem sie uns schwere Arbeit abnimmt; sie macht die Arbeit dichter, weil wir auf mehr achten müssen; am Ende macht sie die Arbeit und damit uns ganz überflüssig.

Die Gegenthese, die an diesem Tag zuerst diskutiert werden soll: Die Digitalisierung macht gar nichts - sondern wird gemacht. Will man verstehen, was hinter Schlagwörtern wie „Industrie 4.0“, „Digitalisierung“ und der „vierten industriellen Revolution“ steckt, muss man nicht Ingenieurswissenschaften oder Informatik studieren, sondern die politische Ökonomie dieser Verhältnisse. Dann geht der Blick von der Technik aus hin zu den politökonomischen Interessen und den Widersprüchen dieser Gesellschaft.

Peter Schadt ist Gewerkschaftssekretär beim DGB Esslingen/Göppingen/ Geislingen. Er hat zum Thema „Die Digitalisierung der deutschen Autoindustrie“ promoviert.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.