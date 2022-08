DJ-Party und Schallplattenbörse

Waiblingen. Ergänzend und thematisch passend zur aktuellen Ausstellung „Cover Art“ in der Galerie Stihl Waiblingen finden am Samstag, 13. August, und Sonntag, 14 August, gleich zwei Vinyl-Veranstaltungen statt.

Am Samstag, 13. August, lädt DJ Igor ab 19 Uhr zwischen Galerie Stihl Waiblingen und dem Remsufer zu einer stimmungsvollen Music Night ein. Musik auflegen ist, wie Musik machen! Fats Domino, Michael Jackson, die Doors oder CCR, die LaBrassBanda und auch Kraftwerk werden aufgelegt. Aber auch die Stuttgarter Ska-Band No Sports und Fanta 4 werden gespielt, und natürlich auch das schwäbische Urgestein Wolle Kriwanek. Hubert Kah schaut musikalisch sehnsuchtsvoll in den Sternenhimmel und mit ihm noch einige andere Vertreter der NDW. Für die Reggae Freunde ist Seed ein absoluter Hit und natürlich kommen auch die Schlagerfans auf ihre Kosten, angefangen von Griechischer Wein bis Helene Fischer. Es wird eine stimmungsvolle Music Night in einem wunderschönen Ambiente. Mit einem selbst mitgebrachten Kissen kann man super relaxed auf den Treppenstufen verweilen. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung leider ausfallen.

Am Sonntag, 14. August, findet von 11 bis 17 Uhr eine Schallplattenbörse statt. Der Veranstaltungsort ist der Platz rund um die Galerie Stihl Waiblingen. Zur Auswahl steht ein breites Sortiment aus allen Musikrichtungen seit den 50er Jahren bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen: Hier gibt es Musik jeder Art und Stilrichtung: Rock’n Roll, Soul, Jazz, Folk, Funk, Heavy Metal, Hardrock, Indie-Pop, Liedermacher, Schlager und auch Klassik. Gemeldet haben sowohl Privatanbieter als auch professionelle Plattenhändler. Eines eint sie alle, sie sind Musikliebhaber. Wer noch den ein oder anderen Schatz bei sich zuhause ungehört im Schrank stehen hat, sollte unbedingt einen Besuch machen, und wer neue Schätze finden möchte selbstverständlich auch. An einem Gemeinschaftsstand stehen Schallplatten zur Auswahl, die der WTM GmbH zur Verfügung gestellt wurden. Der Erlös des Verkaufs geht an ein soziales Projekt, das am Stand näher beschreiben wird.

Weitere Informationen im Internet unter www.waiblingen.de