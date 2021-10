Doppelkonzert in der Schlosskirche

Winnenden. Das Orchester Concerto Tübingen ist am Samstag, 13. November, dem Vorabend zum Volkstrauertag, in der Winnender Schlosskirche zu Gast. Das einstündige Konzert mit Werken von Bach, Händel, Beethoven und Schostakovitsch wird an diesem Tag zweimal gegeben: um 17 Uhr und um 19.30 Uhr.

Die Leitung liegt in Händen von Kirchenmusikdirektor (KMD) Gerhard Paulus, der auch den Cembalo-Part übernimmt. Solisten sind Diana Haller, Mezzosopran, und Annette Schäfer, Violine.

Concerto Tübingen ist dem Winnender Publikum durch viele Oratorienkonzerte zusammen mit der Winnender Kantorei bekannt. Das 16-köpfige Ensemble musiziert die bekannte Bach-Kantate „Ich habe genug“, BWV 82, in der Fassung für Solo-Violine, Mezzosopran und Orchester. Von Händel erklingt das Concerto Grosso B-Dur, von Beethoven und Schostakovitsch werden zwei Streichquartett-Sätze in Orchesterfassung aufgeführt.

Das Konzert findet im 2G-Modus statt. Karten sind im Vorverkauf über www.reservix.de zu 16 und 10 Euro mit den üblichen Ermäßigungen erhältlich. Am Konzerttag prüft der Veranstalter an den zwei Eingängen der Schlosskirche die Impfzertifikate. Besucher werden gebeten, die Zertifikate bereitzuhalten. Ein ausführliches Programmheft führt durch die beiden Konzerte.