Dorfhocketse in Rohrbronn

Remshalden. Nicht wie gewohnt am ersten August-Wochenende, sondern schon am ersten Wochenende nach Beginn der Sommerferien wird in diesem Jahr die Rohrbronner Dorfhocketse gefeiert, nämlich am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Juli.

Die Dorfhocketse findet unter der Regie einer neuen Vorstandschaft der Dorfgemeinschaft Rohrbronn (DGR) mit der Dreierspitze Carina Bien, Christa Schraml und Jonas Siegle und wie immer in der Ortsmitte statt.

Das Programm beginnt am Samstag, 30. Juli, um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Reinhard Molt. Anschließend gibt es für Kinder und Erwachsene einen Clown-Auftritt beim alten Schulhaus. Abends sorgt ein DJ für Unterhaltung, und die Bar ist geöffnet. Es gibt ein Angebot an verschiedenen Speisen und Getränken.

Am Sonntag beginnt die Hocketse rechtzeitig für die Mittagessen-Gäste um 11 Uhr. Highlights des Fest-Sonntags sind eine Blumen-Tombola sowie das Hocketse-Café mit vielen selbst gebackenen Kuchen und Torten. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut, und das Feuerwehrauto steht für Rundfahrten bereit. Die musikalische Unterhaltung übernimmt am Nachmittag ein Gitarren-Duo.

Weil Parkplätze in Rohrbronn rar sind, empfiehlt sich die Anfahrt mit dem Rad oder mit dem Bus. Auch zu Fuß ist der „Schneckenbuckel“ (Spitzname für die Rohrbronner Lage) problemlos und mit wenig Zeitaufwand zu erklimmen.