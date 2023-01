Dr âgebliche Sterbefall – Chaos im Bestattungshaus

Rudersberg. Der Theaterkarren befindet sich mitten im neuen Stück „Dr âgebliche Sterbefall“ (Original: „Chaos im Bestattungshaus“ von Winnie Abel aus dem Plausus-Verlag), das temporeich und gespickt mit schwarzem Humor allerlei Konfusionen und Chaos rund um einen Totgeglaubten präsentiert.

Ort des Geschehens im Theaterstück ist ein Bestattungshaus, das vor dem finanziellen Ruin steht und sich etwas einfallen lassen muss.

Aufführungstermine

Aufführungstermine im Bürgerhaus Schlechtbach sind Freitag und Samstag, 20. und 21., 27. und 28. Januar und 3. und 4., 10. und 11., 24. und 25. Februar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Hallenöffnung 18.30 Uhr. Die Aufführungen sind bewirtet.

Bis das Ensemble des Karrens 2022 stand, musste Regisseur Rolf Kappler mit Engelszungen auf Spielerinnen und Spieler einwirken. Letztendlich hat’s geholfen, wenn auch an der Besetzung von vor zwei Jahren personelle Änderungen notwendig wurden.

„Wir proben das Stück ja jetzt quasi seit Oktober 2020“, berichtet Kappler, „und manch eine und einer hielt wegen der ständigen Unterbrechungen nicht durch.“ Das bedeutet aber nicht, dass die Qualität des Ensembles gelitten hat, ganz im Gegenteil.

Mittlerweile sind wieder alle mit Feuereifer in der Spur und proben mit Lust und guter Laune. Aber überzeugen Sie sich doch selbst davon - in einer unserer Aufführungen (mehr Infos unter www.theaterkarren.com).

Der Eintritt kostet 16 Euro. Der Kartenvorverkauf läuft, momentan ausschließlich in Rudersberg, und zwar beim Feuerhaus Fante in der Backnanger Straße 30, jeweils an den Nachmittagen von 14 bis 18 Uhr (außer mittwochs).

Wer nicht persönlich zur Vorverkaufsstelle kommen kann, bekommt unter0 71 83/93 01 29 reservierte Karten nach Überweisung der Eintrittsgebühren (16 Euro pro Karte plus 2,50 Euro Versandgebühren) mit der Post zugestellt.