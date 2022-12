Drei Vorstellungen im Galli Theater

Backnang. Das Theaterstück „Eheurlaub“wird am Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr, im Galli Theater, Ölberg 12 in Backnang, gespielt. Die Zuschauer erleben einen Tag aus dem Eheurlaub auf den Kanarischen Inseln mit dem Ehepaar Wilma und Willi Wutz. Eine wunderbare Komödie, witzig, spritzig, geistreich und rührend.

Es spielen Dieter Großmann und Renate Großmann. Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Nachmittagsvorstellung: Aladdin

Das Silvesterprogramm am Samstag, 31. Dezember, umfasst ein Kinder- und Abendtheaterstück. Um 15 Uhr spielt Renate Großmann das Märchen „Aladdin und die Wunderlampe“.

Aladdin, ein armer Straßenjunge, wird von einem bösen Zauberer beauftragt, in einer Höhle eine geheimnisvolle Lampe zu suchen. Die Wunderlampe beherbergt einen Lampengeist, der seinem Besitzer jeden Wunsch erfüllt.

Aladdin wird zu einem reichen Mann und schafft es sogar, die Tochter des Sultans, die schöne Prinzessin Halima, zu heiraten. Der Zauberer hat jedoch andere Pläne. Er will die Lampe zurück und Aladdins Glück zerstören…

Der Eintritt kostet für Kinder 6 Euro, für Erwachsene 8 Euro.

„Ehejubel“ am Silvesterabend

Den Höhepunkt bildet dann um 20 Uhr das Theaterstück „Ehejubel“. Die beiden „Ehekracher“ Wilma und Willi haben 25 Jahre durchgehalten und wollen nun mit dem Fest der Silbernen Hochzeit ihre Ehe bejubeln.

Das Fest ist vorbereitet, die Gäste geladen und beide haben sich Besonderes dazu einfallen lassen - jedoch könnte ihre gemeinsame Rückschau gegensätzlicher kaum ausfallen.

Ganz in ihrem Element und gewürzt mit einer riesen Portion komödiantischer Momente greifen Willi und Wilma in die Schatzkiste der Streitlust. Noch einmal geben sie alles, übertrumpfen sich gegenseitig mit Provokationen, doch am Ende siegen Augenzwinkern und Versöhnung.

Das Stück wird von Iris Guggenberger und Dieter Großmann gespielt. Der Eintritt kostet 32 Euro, ermäßigt 25 Euro.

Um Kartenvorbestellung wird gebeten beim Galli Theater, Ölberg 12, Backnang, 0 71 91/91 09 01, backnang@galli.de, www.galli-backnang.de.