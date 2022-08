Drei Wanderungen bei Zwiefalten

Schorndorf/Welzheim. Die Schwäbischen Albvereins-Ortsgruppen Welzheim und Schorndorf veranstalten am Sonntag, 11. September, eine Busausfahrt nach Hayingen, zur Wimsener Höhle und nach Zwiefalten. Nach dem Start in Welzheim und einem Zwischenhalt in Schorndorf geht’s direkt zum ersten Ziel, nach Hayingen.

Abfahrt in Welzheim ist um 7.30 Uhr an der Bushaltestelle beim Gasthof Lamm mit Zusteigemöglichkeit beim Diakoniewerk Bethel. In Schorndorf kann man um 8 Uhr an der Bushaltestelle beim Schuh-Haus Kurz in der Rosenstraße zusteigen. Bitte Maske mitnehmen.

Drei Wandertouren ab Hayingen

In Hayingen werden drei Wandertouren in unterschiedlichen Längen angeboten:

Tour 1: Start am Hayinger Segelflugplatz, durch das Gucken- und Glastal, vorbei am Schloss Ehrenfels zur Wimsener Höhle. Entlang der Zwiefalter Ach nach Zwiefalten. Die Wanderstrecke beträgt etwa elf Kilometer, Gehzeit etwa dreieinhalb Stunden.

Tour 2: Ebenfalls Start am Hayinger Segelflugplatz, durch das Gucken- und Glastal bis zur Wimsener Höhle. Mit dem Bus weiter nach Zwiefalten. Wanderstrecke etwa sieben Kilometer, Gehzeit etwa zweieinhalb Stunden.

Tour 3: Start an der Bushaltestelle Schloss Ehrenfels, zur Wimsener Höhle und nach Zwiefalten. Wanderstrecke etwa fünfeinhalb Kilometer, Gehzeit etwa zwei Stunden.

Alle drei Wanderungen führen abgesehen von leichten Anstiegen überwiegend bergab.

Es besteht die Möglichkeit, die 70 Meter lange Wimsener Höhle mit dem Boot zu erkunden; der Eintritt kostet 6 Euro.

In Zwiefalten wird das Zwiefalter Münster „Unserer Lieben Frau“, eine Barockkirche und eine der größten Kirchenräume Deutschlands, besichtigt. Ferner kann im Peterstor-Museum die Ausstellung „500 Jahre klösterliche Braukunst“ besichtigt werden.

Gegen 16.30 Uhr ist ein gemeinsames Abendessen eingeplant. Die Heimfahrt wird gegen 18 Uhr angetreten.

Bis 5. September anmelden

Die Omnibusfahrt kostet für Mitglieder 25 Euro, für Nichtmitglieder 30 Euro.

Anmeldung für die Abfahrt in Welzheim erfolgt bei Wanderführer Herbert Soukopp,0 71 82/33 38; die Anmeldung für die Abfahrt in Schorndorf bei Wanderführer Friedhelm Zenker,0 71 81/54 11.

Anmeldung zur Teilnahme bitte bis Montag, 5. September, unter Angabe von Name, Wohnort, Straße und Telefonnummer.

Wanderschuhe und ein Rucksackvesper sowie ausreichend Getränke nicht vergessen!