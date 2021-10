Dritte Backnanger Orgelnacht

Backnang. In einer Kooperation aller Backnanger Kirchengemeinden und der Friedhofsverwaltung erklingen am Freitag, 8. Oktober, zwischen 19 und 22.30 Uhr in der gesamten Backnanger Innenstadt die Orgeln.

Zehn Organisten werden einige Tausend Orgelpfeifen bespielen. Zu hören sind die Orgeln in der Christkönigskirche, der Friedhofskapelle auf dem Stadtfriedhof, der St. Johanneskirche, der Markus- und Matthäuskirche, der Neuapostolische Kirche, der Stiftskirche, dem Totenkirchle und der Zionskirche.

Zu jeder vollen Stunde im Zeitraum zwischen 19 und 22.30 Uhr wiederholt sich in jeder der Kirchen ein etwa 30-minütiges kurzes Konzert. So bleibt genügend Zeit, den Ort zu wechseln und jeder Besucher kann sein Programm für den Abend individuell zusammenstellen.

Folgende Organisten sind an der 3. Backnanger Orgelnacht beteiligt: Mario Bertsch, Rainer Deppert, Jochen Ferber, Johanna-Dorothea Greiner, Julia Klöpfer, Mahela Reich-statt, Hans-Joachim Renz, Christoph Rothfuß, Reiner Schulte und Walter Väth.

Keine Anmeldung erforderlich

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Einlass ist nach der geltenden Corona-Verordnung nur mit Nachweis über Impfung, Genesung oder Test möglich (3G-Regel). Es werden die Kontaktdaten erfasst, daher empfiehlt es sich, rechtzeitig zu kommen.

In der Kirche gelten dann die vor Ort üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen, insbesondere die Maskenpflicht. Bitte die aktuellen Hinweise unter www.katholisch-backnang.de beachten.

Die Programmhefte, die um 19 und 20 Uhr in allen Kirchen verkauft werden, gelten als Eintrittskarten.

Der Eintritt für die ganze Orgelnacht beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.