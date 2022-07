Dritte „Sommerliche Orgelmusik“

Winnenden. „Soli Deo Gloria – Gott allein die Ehre“ – unter diesem Titel gastiert im Rahmen der 3. Sommerlichen Orgelmusik Konrad Klek, Musikdirektor in Erlangen, am Sonntag, 17. Juli, um 17 Uhr in der Schlosskirche in Winnenden.

Soli Deo Gloria – das ist das Bekenntnis, das Bach unter seine Orgelwerke schrieb und damit zum Ausdruck brachte, dass all seine Werke dem himmlischen Vater gewidmet seien. Und so kommen am Ende der einstündigen 3. Sommerlichen Orgelmusik am Sonntag, 17. Juli, drei große Bach-Werke zur Aufführung: Präludium und Fuge Es-Dur und die Choralbearbeitung zum Abendmahlslied „Schmücke dich o liebe Seele“.

Mit Bach eröffnet Konrad Klek auch das Konzert an der Chororgel: Er spielt zwei Präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier.

Das Publikum kann im Chorraum der Schlosskirche mit Blick zur Großen Orgel Platz nehmen. Am Eingang gibt es das ausführliche Programmheft für 2 Euro.

Der Eintritt zu den Sommerlichen Orgelmusiken ist frei, um eine Spende am Ausgang der Kirche wird gebeten.