E-Commerce-Ausbildung in der Paulinenpflege

Winnenden. Rund 30 verschiedene Berufsausbildungen in zehn Berufsfeldern werden im Berufsbildungswerk Winnenden für hörbehinderte Jugendliche sowie für Autisten angeboten. Beide Personenkreise haben einige Überschneidungen im Unterstützungsbedarf, daher hat sich das zunächst für Hörbehinderte konzipierte BBW der Paulinenpflege Winnenden vor rund 15 Jahren auch für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung geöffnet.

Inzwischen gehört das Berufsbildungswerk der Paulinenpflege zu den ersten zehn in ganz Deutschland, die ein Autismus-Zertifikat erhalten haben. Damit verpflichtet sich das BBW, den „Kriterienkatalog der Berufsbildungswerke für die Ausbildung von jungen Menschen mit Autismus“ zu erfüllen. Dieser wurde durch den Bundesverband Autismus Deutschland und die Bundesarbeitsgemeinschaft BBW erarbeitet.

Nicht-handwerkliche Berufe beliebter

Bei der Berufswahl haben sich im Lauf der Jahre deutliche Vorlieben bei den Autisten herauskristallisiert: „Wir haben gemerkt, dass gerade nicht-handwerkliche Berufe bei unseren autistischen Jugendlichen beliebt sind. Ein Renner ist zum Beispiel die Ausbildung zum Fachinformatiker. Auch bei unseren Mediengestaltern sind viele Autisten“, erzählt Laura Bürkle vom Fachdienst Autismus der Paulinenpflege, die auch den Zertifizierungsprozess mitbegleitet hat.

Um die Berufsausbildungs-Auswahl speziell für Autisten weiter zu erhöhen, gibt es seit September letzten Jahres die Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann beziehungsweise zur -Kauffrau. In diesem Bereich werden vor allem Online-Shops aufgebaut und verwaltet.

Vorgeschaltet war dem Ausbildungsstart ein Jahr Berufsvorbereitende Maßnahmen, bei denen sich die zukünftigen Azubis ausprobieren konnten. Ausbilderin Laura Asmus war gleich doppelt herausgefordert: Zum einen gibt es das Berufsfeld in Deutschland erst seit 2018, zum anderen musste sie sich auf den Klientenkreis einstellen.

Erst Gymnasium, dann Berufskolleg

Azubi Felix Wekwerth aus Kusterdingen hat zum Beispiel zunächst ein Gymnasium besucht und dann wegen Überforderung abgebrochen. Der Befreiungsschlag kam für ihn durch den Wechsel an das Berufskolleg Pflege und Gesundheit der Paulinenpflege. Hier hat Felix die Fachhochschulreife erworben. „Das war für mich ein echter Neuanfang“, berichtet der 21-jährige Autist.

Eigentlich wollte er dann eine Ausbildung in der freien Wirtschaft machen, doch die Lehrer am Berufskolleg gaben ihm den Tipp für die neue E-Commerce-Ausbildung am benachbarten Berufsbildungswerk.

„Ich habe mich schon immer für Onlineshops interessiert. Und da fand ich die E-Commerce-Ausbildung spannend. Zudem habe ich am Berufskolleg Freunde gefunden, mit denen ich durch die Ausbildung am Berufsbildungswerk in Kontakt bleiben kann. Für mich ist das wichtig, da ich hier als Autist gelernt habe, mich auf andere einzulassen und mehr Kontakte zu knüpfen. Das möchte ich während meiner Ausbildung fortführen.“

Zur Ausbildung gehören nicht nur die E-Commerce-Inhalte, sondern auch eine Autismus-spezifische Unterstützung zum Beispiel durch das Kennenlernen von Kommunikationsmodellen, mit deren Hilfe eine durch die Behinderung erschwerte Kommunikation verbessert werden kann.

Grundsätzlich bietet das E-Commerce-Berufsfeld einen großen Vorteil für Autisten: Kontakte finden meistens nicht Face-to-Face statt, sondern über Chat und E-Mail. Spätere Arbeitgeber können Online-Shops von Startups, aber auch von großen Discountern oder eines großen Versandriesens sein.