EBU and the Thing of Swing featuring Dizzy Krisch

Weinstadt. Eberhard Budziat gastiert mit seiner Jazz-Formation „EBU and the Thing of Swing“ am Donnerstag, 27. Januar, um 20.30 Uhr im JAK-Keller, Stiftstraße 32 in Beutelsbach. Special Guest des Konzerts ist der Vibraphonist Dizzy Krisch.

Jazz vom Great American Songbook bis hin zu Eigenkompositionen

So viel sich beim Jazz in den letzten Jahrzehnten getan hat, das verbindende Element des Swing durchdringt weiterhin fast alle Stilrichtungen. Mit „EBU and the Thing of Swing“ haben sich sechs Profimusiker aus der Region zu einem ein Jazzsextett zusammengefunden, um eben diesen Swing zu würdigen. Gäste des JAK können sich an diesem Abend auf zarte und filigrane Linien, aber auch energetisch wuchtige Klangflächen freuen, das alles eingewebt in das breite Repertoire der Formation: Jazz der verschiedensten Epochen, Latin und humorvolle Eigenkompositionen.

Eberhard Budziat hat sich in den letzten Monaten intensiv mit Bebop und neuerer Musik beschäftigt. Dabei entstanden Kompositionen wie „Der Pfefferkornzähler“ und „Teufelszeug“ sowie spannende neue Bearbeitungen alter Klassiker.

Special Guest Dizzy Krisch

Ganz herzlich wird Dizzy Krisch am Vibraphon begrüßt, der mit virtuosem Spiel zusätzliche musikalische Impulse setzt. Der Tübinger Jazzmusiker, der während der Coronazeit auf Dächern gegen den Corona-Blues angespielt hat, steuert an diesem Abend ebenfalls eigene Kompositionen sowie Lieblingsstücke aus dem „Great American Songbook“ bei.

Karten

Vorverkauf: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Gegebenenfalls werden Restkarten an der Abendkasse verkauft. Einlass ist einer Stunde vor der Veranstaltung. Auf https://www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden Interessierte auch die aktuell geltenden Coronabestimmungen für den Konzertabend. Mehr Infos über die Band gibt es auf www.eberhard-budziat.de/eigene-projekte/the-thing-of-swing.