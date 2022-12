EBU and the Thing of Swing

Weinstadt. „Welcome Samuel“, heißt es am Donnerstag, 12. Januar, 20 Uhr. Dann spielt das Jazzsextett EBU & The Thing Of Swing im JAK-Keller in Beutelsbach.

Die Instrumentierung mit drei Bläsern ermöglicht zarte und filigrane Linien, aber auch energetisch wuchtige Klangflächen. Eberhard Budziat hat sich kompositorisch intensiv mit Bebop und der Musik aus New Orleans beschäftigt. Dabei entstanden Kompositionen wie „Dino Strutt“ (in denen auch die Tuba ihren Platz findet) und „On The Edge“ sowie spannende neue Bearbeitungen aus dem Great American Songbook. Wie jedes Jahr lädt sich Eberhard Budziat einen Gast ein: Samuel Restle.

Samuel Restle studierte Jazz-Posaune in Basel und Stuttgart. Von 2019 bis 2021 spielte er im Bundesjazzorchester und ist in vielen Big- und Smallbands im süddeutschen Raum aktiv. Aktuell studiert er Jazz-Komposition im Master an der Musikhochschule in Stuttgart. Er schreibt für verschiedenste Besetzungen, von Orgel und Posaune, bis hin zu Bigband. Brandaktuell ist sein Samuel Restle Oktett, in dem er seine Vorstellung von modernem Jazz umsetzt.

Besucher können sich auf die launige Kollaboration der sieben Musiker freuen, die sich gegenseitig zu zündenden Improvisationen inspirieren: eine ganz besondere Hommage an den Swing für neugierige Ohren – von großer emotionaler Leuchtkraft.

Mitwirkende sind Eberhard Budziat, Posaune, Tuba, Joseph Herzog, Trompete, Andreas Rapp, Saxophone und Klarinette, Joachim Scheu, Klavier, Paul Müller, Bass, Lutz Gross, Schlagzeug und Samuel Restle, Posaune.

Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro, Ermäßigung 3 Euro für Mitglieder des Jazzclubs Armer Konrad. Restkarten sind gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.