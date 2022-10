Edge of Blame bei „Kultur im Kessel“

Sulzbach an der Murr. Edge of Blame spielen bei der Live-Reihe „Kultur im Kessel“ am Donnerstag, 3. November, in der Discothek Belinda. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Wer zu Deep Purple abrockt, Van Halen vergötterte und bei AC/DC in Ekstase verfällt, wird diese Band lieben. Stefan Mohr (Gesang), David „Gautscho“ Bredlow (Gitarre), Thomas „Tom“ Metzner (Gitarre), Marco „Mo“ Prinz (Schlagzeug) und Jochen „Jo“ Ernst (Bass) begeistern das Rockpublikum durch handgemachte Eigenkompositionen, harmonische Melodien, unter die Haut gehende Soli und sozialkritische Texte. Die Songs aus dem Edge-of-Blame-Debut-Album „Predicted of my Soul“ laden darüber hinaus ein, sich fallenzulassen, die eigene Vergänglichkeit zu reflektieren und das Leben zu träumen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse.

Tickets im Vorverkauf/Platzreservierungen und Informationen gibt es auf www.belinda-discothek.de/kultur-im-kessel, über die E-Mail-Adresse info@belinda-discothek.de und unter den Telefonnummern 0 71 93/65 50 und 01 76/43 82 95 79.

Die Veranstaltung wird gefördert durch Neustart Kultur, Initiative Musik und durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).