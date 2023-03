Eigene Story auf der Bühne

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Theater und auf der Bühne wird Ihre eigene Geschichte gespielt! Vergangene Woche feierte im Stuttgarter Stage Apollo Theater „Tina – Das Tina Turner Musical“ Premiere. Dass Tina Turner selbst gesundheitsbedingt nicht dabei sein könnte, das war bekannt. Heimlich anwesend war aber ihr Ehemann Erwin Bach. Der gebürtige Rheinländer, heute 67 Jahre alt, lernte die 16 Jahre ältere Sängerin Anfang der 80er Jahre kennen, als er in London für eine Plattenfirma arbeitete. Er holte Tina Turner vom Flughafen ab, die soeben der Gewalt ihrer Ehe entkommen war, einen Neuanfang suchte. – Bach verliebte sich sofort.

Einen Tag nach der Premiere erzählte die „Stuttgarter Nachrichten“ von der Begegnung: Erwin Bach war am roten Teppich und allen Kameras vorbei ins Theater gehuscht, um seine Geschichte und die seiner Tina nochmal zu erleben. Im Vorfeld habe er darum gebeten, inkognito zu bleiben, keine Interviews geben zu müssen, so heißt es. Während er sich aber am Ende noch backstage beim Ensemble bedankte, äußerte er sich dann doch.

Nachdem die Show bereits in London und Hamburg gespielt wurde, hat man für die Stuttgarter Inszenierung weitere Verfeinerungen vorgenommen. Der Vorverkauf läuft gut, die Premiere war eine glamouröse Gala – jedoch ist das Musical „Tina“ kein reines Wohlfühl-Erlebnis. Nachhaltig in Erinnerung bleibt insbesondere die überragende Stimme und Darbietung von der Hauptdarstellerin Aisata Blackmann. Aber auch Tinas Leidensweg wirkt nach: So ist der erste Teil der Show düster, aufwühlend; das Publikum spürt die Entbehrung und die bedrohliche Lage in der Ehe mit Ike Turner. Dies muss man mit „Tina“ durchstehen, bevor sie im zweiten Teil ihre Stärke findet, mit neuer Energie und Musik zum Freiheitsschlag ausholt; mit viel Elan, Witz, Euphorie zu ihrer Bestimmung und ihrer Liebe findet. – Emotion pur!

Erwin Bach kennt den ersten Teil sicher aus Erzählungen; das Musical indes führt ihm alldies live vor Augen. Wie er wohl den Bühnen-Ike empfindet? – Den zweiten Teil hat er miterlebt, sieht sich als Figur in seiner Geschichte auf der Bühne. Sein Gefühl als Theater-Gast: „Man muss ausblenden, dass man es selber ist.“ – Gleich nach der Premiere fährt Bach wieder heim nach Zürich, um seiner Tina das Erlebte zu berichten. Und wohl auch, um sie nach diesen Eindrücken nochmal umso fester zu drücken.

Simply the best! Ihr Mathias Schwappach