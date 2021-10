Eigenwillige Lieblingssongs

Schorndorf. Die amerikanisch-schweizerische Jazzsängerin Lilly Thornton arrangiert für ihr Quartett Lieblingssongs aus unterschiedlichen Stilrichtungen und Epochen, und lässt sie dabei mit ihrer begeisternden dunklen, kraftvollen Altstimme immer im Jazzkontext erklingen.

Zu hören ist Lilly Thornton am Samstag, 9. Oktober, ab 20.30 Uhr, im Schorndorfer Jazzclub Session 88 im Hammerschlag.

Ein abwechslungsreiches Programm mit Kompositionen von Abbey Lincoln bis Stevie Wonder - groovig, swingend, bluesig oder auch balladesk. Ihre bestens bekannten Mitmusiker sind der vielseitige Pianist Uli Möck, mit dem sie seit 24 Jahren zusammenarbeitet, und Elmar Frey am Schlagzeug. Die beiden sind fester Bestandteil des Lilly-Thornton-Quartetts. Den Bass spielt an diesem Abend Axel Kühn.

Live spielen sie aus ihren zwei CDs „Invitation“ und „Something’s coming“ wie auch viele neue Arrangements.

Karten zu 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5 in Schorndorf,0 71 81/6 23 70, buch@schorndorf-liest.de.