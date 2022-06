Ein afrikanisches Wochenende in Winterbach

Winterbach. Viel Spaß an der Bewegung und Lebensfreude, aber auch großes Können und uralte Traditionen sind beim afrikanischen Wochenende am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Juni, in Winterbach zu sehen.

C. Etse Kwawukume und seine Dance Company gastieren am Samstag, 25. Juni, zum fünften Mal in der Lehenbachhalle in Winterbach mit Musik (Trommel, Flöte und Gesang), Tanz, Akrobatik und Jonglage als Vorführung und als Workshops zum Mitmachen.

Nun ist es wieder möglich, dass unter dem Titel „ Faszination Afrika“ ein großes Stück ghanaischer Kultur nach Winterbach geholt wird. Die neunköpfige Gruppe Womba beherrscht sowohl traditionelle und ausdrucksstarke Tänze wie auch atemberaubende Akrobatik und Jonglage. Begleitet und regelrecht angefeuert werden die Künstler durch das Trommeln, das den ganzen Abend durchzieht und die Halle zum Beben bringt.

Die Lehenbachhalle bebt

Oft ist der Tanz schon zirkusreife Akrobatik. Da wandern bei einem der Tänzer die Beine hinter den Körper. Dann wird aus zwei Männern plötzlich ein Fabelwesen, drei türmen sich zu einer Pyramide, und immer wieder wirbeln sie einfach durch die Luft. Zwei Männer bringen bis zu elf bunte Schüsseln zum Tanzen. Und das alles zum Trommeln, das die ganze Gruppe in Ekstase versetzt.

Die ghanaischen Mitglieder der Company leben in verschiedenen deutschen Städten, einer in Österreich. Etse Kwawukume lebt mit seiner Frau in Winterbach und hat seine Künstlerfreunde eingeladen.

Auf dem Wochenmarkt in Winterbach gibt es um 15.30 eine kleine Kostprobe vom Trommeln und Tanzen.

Wer sich mitreißen lässt und selber aktiv werden möchte, hat am Sonntag, 26. Juni, die Möglichkeit, von 10 bis 12.30 Uhr am Tanz- und Trommelworkshop in der Lehenbachschule teilzunehmen.

Buntes Beiprogramm

Aber auch am Abend gibt es ein Beiprogramm. Die Lehenbachhalle wird bereits um 18.30 Uhr geöffnet. Hier kann man sich an einem internationalen Büfett mit Fingerfood und Getränken versorgen und sich dann an denn verschiedenen Ständen mit fair gehandelten Produkten oder bunten Stofftaschen und Glasperlenschmuck von Akoma Design umschauen, um das eine oder andere Stück zu kaufen.

Aber auch Informationen über die Faire Gemeinde Winterbach und das Winterbacher Lädle und das Begegnungscafé vom „AK ankommen“ sind hier zu finden.

Veranstaltet wird der Abend von der Agenda-Gruppe „Kultur und Gesellschaft“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Millennium, dem Sprachcafé Winterbach und dem „AK ankommen“.

Faszination Afrika live

Der Eintritt in die Lehenbachhalle am Samstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, kostet 18 Euro, ermäßigt 15 Euro, Familienkarte 40 Euro.

Beim Tanz- und Trommelworkshop am Sonntag, 26. Juni, 10 bis 12.30 Uhr, in der Lehenbachhalle Winterbach kostet die Teilnahme 35 Euro. Bitte anmelden unter0 71 81/4 20 43.