Ein Bonbon für das Krokodil

Waiblingen. Das Theater unterm Regenbogen präsentiert am Samstag, 25. und Sonntag, 26. Februar, das Stück „Wie der Kasper dem kleinen Krokodil Emil zu einem Bonbon verhilft . . .“ Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr im Theater unterm Regenbogen, Lange Straße 32 in Waiblingen.

Wie der Kasper dem kleinen Krokodil Emil zu einem Bonbon verhilft, die Prinzessin rettet und heiratet, das große Krokodil zweimal unangespitzt in den Boden schlägt und wie er den Teufel verdrischt. Also, es gibt sowas noch (oder wieder), eine richtige Kasperlgeschichte! Das Stück hatte 1988 in Moskau Premiere und seitdem überall begeisterte Aufnahme gefunden.

Veit Utz Bross ist Autor, Regisseur, Figurenbauer und Puppenspieler in einer Person. Insgesamt sind bei ihm ständig etwa 80 Puppen – Marionetten, Stab- und Handpuppen – im Einsatz. Er hat nicht nur Stücke für Kinder, sondern auch Inszenierungen für Erwachsene in seinem Repertoire. Kinder gehen natürlich bei den Aufführungen lebhafter mit, es kommt aber auch vor, dass sich Erwachsene von der faszinierenden Kasperlwelt fesseln lassen und für kurze Zeit die Alltagssorgen vergessen.

Das Stück ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet. Das Theater unterm Regenbogen ist eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet, ebenso die Cafeteria vor und nach der Vorstellung.

Der Eintritt beträgt für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 10 Euro und für Familien und Kleingruppen 30 Euro.

Karten können telefonisch unter 0 71 51/90 55 39 vorbestellt werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.veit-utz-bross.de.