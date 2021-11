Ein Clown feiert Kindergeburtstag

Urbach. Der Geburtstag ist einer der schönsten Tage des Jahres für Kinder. So auch für den Clown Joaquino Payaso. Und er bekommt einen ganzen Haufen Geschenke. Der Clown feiert Kindergeburtstag am Freitag, 26. November, 15 Uhr, in der Urbacher Atriumhalle.

Beim Auspacken der Geschenke haben die Zuschauer genau so viel Spaß wie Joaquino Payaso alias Achim Sonntag selbst.

So gibt ihm eine 60 Zentimeter hohe Laufkugel die Gelegenheit, sein artistisches Können (oder Nicht-Können?) zu zeigen. Eine Konzertina nutzt er, um sich selbst unter Mithilfe der Kinder ein Geburtstagskonzert zu geben. Dann gibt es da noch Geschenke, die so komische Dinge wie Jonglierratten oder ein Pinguinkostüm enthalten. Zu einer richtigen Geburtstagsfeier gehört natürlich auch eine Torte, und was ein Clown damit anstellt, kann sich wohl jeder denken. . .

Der Eintritt kostet 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Karten gibt es ausschließlich an der Tageskasse ab 14.45 Uhr. Weitere Infos gibt es auf www.kindertheater-achimsonntag.de.

Corona-Hinweise

Die Veranstaltung findet aufgrund der aktuell geltenden Warn-/Alarmstufe nach den 2G-Regeln in der Sporthalle statt, nicht im Gymnastikraum wie sonst. Ausgenommen von den 2G-Regeln sind Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre und Menschen, die sich nachweislich nicht impfen lassen können. Für Erwachsene sind Zuschauerplätze auf Abstand aufgestellt. Auf dem Weg dorthin und wieder hinaus aus der Halle sowie auf das WC herrscht für alle Besucherinnen und Besucher, die über zehn Jahre alt sind, Maskenpflicht.