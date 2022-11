Ein Fest für Feline in Wolfsölden

Affalterbach. Der Tierschutzvereins Feline Wolfsölden lädt zu seinem Fest am Sonntag, 20. November, von 11 bis 17 Uhr in der Alten Kelter in Affalterbach ein. Es gibt Dekoratives und Kreatives für den Advent.

Mit Maultaschen und Kartoffelsalat – auch vegetarisch – , veganen Speisen, Nachtisch, Kaffee und Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Seit über zehn Jahren kümmern sich ehrenamtliche Helfer um Katzen, die keine Aussicht auf Vermittlung in ein neues Zuhause haben. Sie entsprechen nicht dem klassischen Bild des Stubentigers.

In Wolfsölden und an anderen Futterstellen bekommen diese Fellnasen, die oft wild, alt oder chronisch krank sind, eine zweite Chance, um noch ein paar glückliche Jahre in Freiheit zu erleben. Der gemeinnützige Verein finanziert sich ausschließlich aus Geld- und Futterspenden.

Wer den Verein unterstützen möchte, kann dies auch mit dem Kauf des Kalenders „Felinewelten 2023“ tun. Der Kalender kostet 22 Euro und hat das Format DIN A3. Er ist bei dem Fest erhältlich oder kann auch bestellt werden. Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Katzen zugute – für Futter, Medikamente und Kastrationen.

Derzeit versorgt der Verein 40 Katzen an drei Futterstellen. Deswegen würde er sich sehr über Futterspenden freuen. Das Futter kann beim Fest abgegeben werden.

Kalenderbestellungen sind per E-Mail möglich: FelineKalender@web.de; oder unter0 16 26 12 37 71 – Kontakt, wenn möglich per SMS oder WhatsApp. Weitere Informationen zum Verein gibt es auf www.feline-wolfsoelden.de.