Ein Fußmord und andere Liebesdramen

Lorch. „Der Fußmord und andere Liebesdramen“ heißt das Programm für Erwachsene, das Anne Klinge am Samstag, 5. März, 20 Uhr, im Bürgerhaus Schillerschule in Lorch präsentiert. Geboten ist ein Theater der ganz besonderen Art.

Die Theaterwissenschaftlerin Anne Klinge, bekannt durch Auftritte im Fernsehen und an vielen deutschen Theatern, spielt auf dem Rücken liegend mit ihren Füßen und Händen Theater.

Kurz eine andere Perücke, Nase oder andere Requisite auf die Füße gesteckt, schon betritt eine andere Figur die Bühne. Mit Geschick und Konzentration haucht sie ihren verkleideten Fußfiguren Leben ein und begeistert ihre Zuschauer mit Witz, Charme und Satire.

Die Verknüpfung von thematisch ausgewählter Musik und Figuren, die sich durch die ausgezeichnete Körperbeherrschung von Anne Klinge total verselbstständigen, bescheren eine unbeschwerte Unterhaltung.

Der Eintritt kostet 19 Euro. Bei der Vorstellung gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei der Buchhandlung Semicolon in Lorch,0 71 72/91 93 56; Elektro Geiger in Waldhausen,0 71 72/71 22; Donner Papeterie in Plüderhausen,0 71 81/9 98 61-0. Die Abendkasse ist eine halbe Stunde vor Beginn geöffnet.

Weitere Informationen gibt es beim Runden Kultur-Tisch Lorch,01 72/7 41 00 14, urund@t-online.de oder www.stadt-lorch.de.