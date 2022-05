Welzheim. Unter dem Motto „Gemeinsam gegen den Krieg“ findet auf der Festwiese in Steinbruck am Sonntag, 15. Mai, eine Benefizveranstaltung für hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine statt.

Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst im Grünen. Bei einem anschließenden gemeinsamen Frühschoppen mit volkstümlicher Musik von der Bläsergruppe „Ein Hauch Böhmisch“ werden Speisen, auch Brote aus dem Holzbackofen angeboten.

Der gesamte Erlös der Benefizveranstaltung kommt hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine zugute.