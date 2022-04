Im Rahmen der Reihe „KuKuK Jazz“ lädt der Verein Kunst und Kultur in Kernen am Samstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr zum Konzert mit dem Saxophon-Urgestein Manfred Bauerle in die Glockenkelter, Hindenburgstraße 43, in Stetten ein.

Das Manfred Bauerle Quartett bietet kraftvollen Mainstream-Jazz, der sowohl bei Jazzkennern als auch beim breiten Publikum ankommt. Mit einem Repertoire aus bekannten Stücken aus der Swing-Ära à la Benny Goodman, aber auch Abstechern in die Gefilde des modernen Jazz und Latin-Rhythmen hat die Band für jeden Jazz-Geschmack etwas zu bieten. Auch für musikalische Überraschungen ist das legendäre Jazz-Quartett mit der hochkarätigen Besetzung immer gut.

Kraftvoller Mainstream-Jazz

Saxophonist Manfred Bauerle, ein Urgestein der Stuttgarter Jazzszene, hat neben seinem Quartett wieder einige illustre Gastsolisten im Gepäck. Neben dem Landesjazzpreisträger Ekkehard Rössle am Saxophon ist Trompeter Gerhardt Mornhinweg mit von der Partie.

Manfred Kniel am Schlagzeug war Dozent an der Musikhochschule Stuttgart. Andreas Streit am Kontrabass und Manfred Bauerles langjähriger Weggefährte Jürgen Gröner am Flügel komplettieren die Besetzung für das Konzert in der stimmungsvollen Glockenkelter.

Eine Kartenreservierung ist möglich per E-Mail an karten@kukuk-kernen.de oder unter 0 71 51/4 68 64.

Tickets kosten 12 Euro, Mitglieder des KuKuK zahlen 10 Euro, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr.