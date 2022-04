Ein Vierteljahrhundert Sing & Unsing

Urbach. Endlich Schluss mit lustig? Geht den Maulhelden endlich mal die Puste aus? Werden diese Kindsköpfe endlich erwachsen? Tja, scheint so. Am Freitag, 6. Mai, 20 Uhr, sind die Füenf auf ihrer Abschiedstour mit „Endlich“ in der Urbacher Auerbachhalle zu erleben.

Wohl auch die geilste Zeit währt nicht ewig. So kommt nun auch die Ära Füenf auf die Zielgerade für den Endspott der Besinglichkeiten!

Jetzt aber erst mal runter von der Tränendrüse. So sang- und klanglos machen sie sich nicht vom Acker. Bis für Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso also endlich der letzte Vorhang fällt, haben sie nochmals richtig Böcke, fürs Publikum ein musikomisches Freudenfeuer eines Vierteljahrhunderts Sing & Unsing abzufackeln.

Füenf bedanken sich aufs Scherzlichste mit dem Besten, was ihr bescheidenes Repertoire zu bieten hat - endlich bei den treuesten Fans der Welt!

Weitere Infos gibt es unter www.fuenf.com.

Nachholtermin

Diese Veranstaltung ist ein Nachholtermin für das am 20.03.2021 ausgefallene Gastspiel. Für damals erworbene Karten gelten auch für diese Veranstaltung!

Es gelten keine coronabedingten Einschränkungen mehr. Wie bereits in den vergangenen Veranstaltungen gibt es auch wieder die gewohnte Bewirtung im Foyer mit Getränken, belegten Brötchen und anderen Snacks vom Schlosskindergarten.

Der Eintritt kostet 22 Euro plus Gebühr im Vorverkauf, an der Abendkasse 25 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es beim Servicebüro des Urbacher Rathauses,0 71 81/80 07-99, servicebuero@urbach.de, online auf www.reservix.de.