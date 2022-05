Einblick in Handwerksberufe und Eisenbearbeitung

Schwaikheim. Im Rahmen der Remstal-Museumsnacht und des Internationalen Museumstags haben auch die Museen in Schwaikheim am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, geöffnet.

Die Öffnungszeiten der Alten Schmiede in der Burgstraße 1 und des Heimatmuseums Milchhäusle, Goethestraße 20, sind am Samstag von 18 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Milchhäusle und Schmiede

Der Heimatverein Schwaikheim hat für seine Gäste ein interessantes Programm vorbereitet: In der Schmiede bietet die Schmiedegruppe des Heimatvereins einen Einblick in die alte Technik der Eisenbearbeitung mittels Feuer, Hammer und Amboss. Während der Öffnungszeit finden laufend Schmiedevorführungen statt. Die Besucher können das Schmieden unter Anleitung und nach Einweisung auch gerne mal selbst ausprobieren. Defektes Werkzeug kann zudem zur Reparatur mitgebracht werden.

Im Heimatmuseum Milchhäusle können Interessierte an Führungen für Kleingruppen durch das im letzten Jahr neu gestaltete Museum teilnehmen. Ausgestellt werden dort auf drei Stockwerken typische Werkzeuge von mehr als 15 Handwerksberufen. Ferner ist eine beachtliche Sammlung von Gebrauchsgegenständen aus landwirtschaftlich geprägten Haushalten zu sehen.

Beiprogramm

Am Samstagabend ist beim Heimatmuseum außerdem ein kleines Weinevent geplant.

Am Sonntag gibt’s im Außenbereich des Milchhäusles interessante Vorführungen und Aktionen zum Thema „Wald und Forst“. Rund ums Milchhäusle findet am Sonntag außerdem eine Bewirtung durch den Förderverein der Sportfreunde Schwaikheim statt.

Informationen im Internet

Informationen zu den Schwaikheimer Museen und zum Heimatverein erhält man bei Hans-Joachim Röger;0 17 16 28 47 84, Hajo.Roeger@heimatverein-schwaikheim.de.

Bei der Remstal-Museumsnacht nehmen insgesamt 40 Einrichtungen wie Museen, Galerien und andere Ausstellungshäuser im Remstal mit unterschiedlichen Aktionen und Angeboten teil. Genauere Informationen gibt es auf www.remstal-museumsnacht.de. Einzelheiten zum Internationalen Museumstag sind auf dem Internetportal www.museumstag.de gelistet.