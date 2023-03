Schorndorf. „Pariser Flair“, eine musikalische Stadtführung durch Paris, ist zum Muttertag am Sonntag, 14. Mai, 19 Uhr, in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf geboten. Dazu gibt es ein kostenloses Glas Sekt für alle Frauen!

Man stelle sich vor, man wäre in Paris und hätte dazu die beste Stadtführung, die man sich vorstellen kann: musikalisch, kulinarisch und vieles mehr! Auf so eine ganz und gar besondere Reise lädt das Trio Pariser Flair überaus charmant ein - die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Perle der Ostsee, die Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen, unterstützt von Jonathan Weigle am Cello.

Von Aznavour bis Piaf über Brel und Bécaud wird das Publikum auf dieser Tour die ganz großen Klassiker der französischen Chansons hören, aber auch allerlei interessante Tipps über Paris bekommen... ob zu den Eintrittspreisen in die Etablissements des Rotlichtviertels Pigalle bis zu exquisiten Gaumenfreuden und kulturellen Empfehlungen. Also: „Mesdames et Messieurs, einsteigen! Unsere Tour de Paris wird gleich starten…“

Der Eintritt kostet 25 Euro, ermäßigt 22 Euro, im Vorverkauf über reservix.de und beim MKT druckpunkt und Ticketshop Schorndorf. An der Abendkasse kostet die Karte 28 Euro, ermäßigt 25 Euro. Ein Glas Sekt für alle Frauen ist inklusive.