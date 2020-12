Eine Schlossführung im Klassenzimmer

Ludwigsburg. Das Residenzschloss ist zu, aber hinter den Mauern der riesigen barocken Anlage geht die Arbeit weiter. Das Team der Schlossverwaltung hat jetzt gerade kurze Filme gedreht, die für Grundschulklassen zur Verfügung stehen sollen. Das Projekt, gemeinsam mit dem Friedrich-Schiller-Gymnasium aus Ludwigsburg umgesetzt, soll der erste Schritt hin zu einem digitalen Materialangebot sein, mit dem Lehrerinnen und Lehrer ihren Besuch im Schloss künftig vor- und nachbereiten können.

Bevor das Lehrmaterial für Grundschulen erhältlich ist, wurde es im Unterricht erprobt: Die Klasse 3d der Grundschule Marbach hatte viel Spaß bei einer Probestunde mit dem „Schloss im Klassenzimmer“.

Digitalisierung des Angebots

Corona treibt die Digitalisierung voran: Das Schlagwort, derzeit überall zu lesen und zu hören, trifft im Residenzschloss Ludwigsburg zu. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben die Chance der ruhigen Zeit genutzt und den ersten Baustein für eine neue Art von Erschließung für Schulen gelegt.

Anne Raquet, im Schloss für Museumspädagogik zuständig, hat mit Abiturienten des Ludwigsburger Friedrich-Schiller-Gymnasiums die ersten kurzen Videoclips gedreht - und die sollen nun bald zur Verfügung stehen, ergänzt durch Textmaterial und einen Arbeitsbogen, der den Einstieg erleichtert. „Starten wollen wir mit den Grundschulen. Sobald wir wieder Führungen anbieten können, soll unser neues Material helfen, im Unterricht den Besuch im Schloss vor- und nachzubereiten.“ Stephan Hurst, der Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg, sieht das digitale Material für die Schulen als wichtigen Schritt in die Zukunft. „Andere Altersgruppen werden folgen, etwa dann mit Videos zum Thema Absolutismus.“

Kurze Filme zeigen eindrucksvolle Orte

„Wir wollten den Grundschulklassen einen kleinen virtuellen Rundgang durch fünf besonders ansprechende Raumsituationen des Schlosses ermöglichen“, erläutert Anne Raquet. Ausgewählt wurden die Räume auch nach einem kindgerechten Kriterium: „Wir haben uns für die Räume entschieden, in denen wir bei Führungen erleben, dass sich die Kinder dort besonders wohlfühlen.“

Was sollen die Filme bewirken? „Erst mal soll es Spaß machen, die Filme anzuschauen - und natürlich Lust auf das Residenzschloss - das ist der allererste Zugang für die Kinder“, sagt die erfahrene Museumspädagogin Raquet. „Dann erst kommen das Wissen und die Fakten, mit denen die Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht arbeiten können.“

Die fünf kurzen Filme sollen das Material sein, das man im Unterricht mit den Kindern gemeinsam anschauen kann, etwa als Einstieg in ein Thema. Auf dem Bildungsplan der baden-württembergischen Grundschulen steht etwa die Beschäftigung mit der Heimat.

Ein erster kindgerechter Rundgang

Mit den fünf filmischen Stationen machen die Grundschüler quasi einen Rundgang durch das Residenzschloss: Der Start ist im großen Innenhof an der Statue des Schlossgründers Eberhard Ludwig. Dann führt der Weg in den grandiosen Marmorsaal. Von dort geht der Weg durch die Ahnengalerie und ins Schlosstheater; hier lässt das Videoteam vor allem den Geräuscheffekt der barocken Windmaschine zur Wirkung kommen. Den Abschluss bildet der Blick in die Kammern der Dienerschaft.

Probestunde mit einer dritten Klasse

Die Klasse 3d der Grundschule Marbach durfte das „Schloss im Klassenzimmer“-Material, bestehend aus Videos, Frage- und Bastelbögen, für eine Probestunde nutzen, bevor das Lehrmaterial digital für alle Grundschulen erhältlich ist.

Nach und nach sollen nicht nur die Grundschulen mit einem solchen Angebot ins Schloss eingeladen werden. Das Team der Schlossverwaltung überlegt bereits, was thematische Angebote sein können: Neben dem klassischen Rundgang lassen sich im Schloss viele spezielle Themen aufbereiten, etwa ein Blick auf die Kunstepoche des Barock oder auf die Zeit des Absolutismus - oder auch eine filmische Auseinandersetzung mit Moden und Schönheitsidealen. Vertiefungstexte und Aufgaben- und Arbeitsbögen sollen das Videoangebot ergänzen.

Ein Passwort für den Zugang und die Arbeitsunterlagen erhalten Lehrende im Residenzschloss unter info@schloss-ludwigsburg.de oder Tel. 0 71 41/18 64 00.