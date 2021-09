Eine taffe Busfahrerin, ein biederer Standesbeamter und ein Neurosen-Kavalier

Plüderhausen. Das Plüderhäuser Theaterbrettle startet Mitte September in die neue Saison. Ab Freitag, 17. September, bis Ende Oktober steht das neueste Stück des Theaterbrettles sechsmal auf dem Spielplan.

„Urlaub könnt so schee sei“ - das dachten sich auch Anke und Rüdiger beim Campingurlaub mit ihren Ehepartnern. Doch plötzlich kommt alles anders. Von ihren jeweiligen Partnern verlassen, ist für Rüdiger der Urlaub quasi erledigt. Anke jedoch lässt sich - obwohl ihr Mann sie ohne Zelt und Fahrzeug hat sitzenlassen - die „schönsten Wochen des Jahres“ nicht vermiesen.

Kurzerhand quartiert sie sich in Rüdigers Zelt ein, ohne dessen Zustimmung überhaupt abzuwarten. Und so treffen zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander: die taffe und temperamentvolle Busfahrerin und der penible und biedere Standesbeamte.

D’r Neurosen-Kavalier

„D’r Neurosen-Kavalier“ kommt ab Freitag, 5. November, zum Einsatz. Eine der erfolgreichsten deutschen Boulevard-Komödien ist damit im Theaterbrettle in bestem Schwäbisch zu erleben. Der bei der Premiere vom Publikum gefeierte „Neurosen-Kavalier“ steht von November bis Mai nächsten Jahres auf dem Spielplan.

Was passiert, wenn ein als Weihnachtsmann verkleideter Kaufhausdieb auf der Flucht in einer psychologischen Praxis landet, wo schon ein „Sprechstunden-Engel“ sehnsüchtig auf die Urlaubsvertretung des Professors wartet?

Ehe sich’s Bollmann versieht, findet er sich im weißen Kittel wieder und den ersten Patienten gegenüber: Menschen mit Neurosen, Psychosen und Blockaden. So sonderbar die Methoden des charmanten Schlitzohrs zunächst auch scheinen, so wunderbar sind seine Erfolge. Dabei behandelt er die Patienten nur mit Einfühlungsvermögen und gesundem Menschenverstand. Aber kann Bollmann damit auch den Psychologen-Kollegen Dr. Wittke überzeugen und der Polizei entkommen?

Für die Zuschauer bietet das Theaterbrettle bis auf Weiteres eine coronagerechte Abstandsbestuhlung und Tischanordnung, damit alle Gäste unter Einhaltung der Hygienebestimmungen die Veranstaltungen mit sicherem Abstand genießen können.

Karten im Vorverkauf

Unter www.theaterbrettle.de erhalten Interessierte Infos, weitere Spieltermine und können Eintrittskarten und Gutscheine online bestellen.

Ganz persönlich geht das jeweils dienstags und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr in der Vorverkaufsstelle des Theaterbrettles in Plüderhausen, Kitzbüheler Platz 1,0 71 81/8 71 22 sowie per E-Mail an info@theaterbrettle.de.