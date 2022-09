Eine Uraufführung in der Schlosskirche

Winnenden. Es ist das große Konzertereignis in der Winnender Schlosskirche im Oktober: Die Winnender Kantorei führt am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Oktober, das Oratorium „Gott rufet noch“ des Winnender Komponisten Hartmut Seidler auf. Es handelt sich um Neue Musik, die gekonnt das Bildprogramm des Jakobusaltars von 1520 umsetzt.

Dabei sind die Klänge, die dem Publikum geboten werden, nie nur experimentell, sondern immer entlang von wunderbaren Texten aus dem Evangelischen Gesangbuch komponiert. Vier Solostimmen und der bis zur Sechsstimmigkeit ausgedehnte Chor setzen den großen Vokalteil des Oratoriums um.

Im Zentrum des ersten Teils des Oratoriums steht der zwölfstrophige Choral „Befiehl du deine Wege“, der so gut zur Thematik der Pilgerschaft im Mittelalter passt. Hartmut Seidler hat alle Strophen in neue Melodien gesetzt. Für die anspruchsvollen Partien der Solostimmen konnte unter anderem Fanie Antonelou gewonnen werden, die zuletzt mit der Winnender Kantorei bei der Open-Air-Aufführung der Carmina Burana von Orff im Sommer 2018 zu hören war.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Die beiden Uraufführungskonzerte dauern jeweils circa zweieinhalb Stunden. Wegen der räumlichen Enge kann nur eine kleine Pause am Sitzplatz stattfinden.

Der Kartenvorverkauf für die beiden Konzerte hat bereits begonnen. Karten sind in drei Kategorien über www.reservix.de und direkt in Winnenden beim Derpart-Reisebüro in der Unteren Marktstraße sowie beim i-Punkt der Stadtwerke erhältlich.