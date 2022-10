Einführungsabend in das Oratorium

Winnenden. Hartmut W. Seidler und Gerhard Paulus gestalten am Dienstag, 18. Oktober, einen gemeinsamen Einführungsabend zu den beiden Uraufführungskonzerten mit dem Oratorium „Gott rufet“ noch, das Hartmut Seidler zum 500-jährigen Jubiläum des Jakobusaltars in der Schlosskirche in Winnenden geschrieben hat.

Das abendfüllende Chor- und Orchesterwerk ist detailreich, mit wundervollen Texten ausgestattet und dicht komponiert, sodass Komponist und Dirigent dem Publikum eine Vertiefung in das Werk anbieten wollen.

Einführung im Albrecht-Bengel-Haus

Der Einführungsabend findet am Dienstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Saal des Albrecht-Bengel-Hauses statt. Es werden unter anderem auch Bilder und Ausschnitte des Jakobusaltars gezeigt. Der Abend soll etwa 90 Minuten dauern. Der Eintritt ist frei.

Das Werk von Hartmut Seidler ist für vier Solostimmen komponiert. Das klassisch besetzte Orchester wird durch Gitarre und zwei Schlagzeuger ergänzt. Zu Vokalsolisten und Chor, die die Dramatik der Erzählung vorantreiben, treten Sprecher, auch in Gebärdensprache auf. Im Orchester wirken erfahrene und in Winnenden gut bekannte Solistinnen und Solisten mit: Susanne und Michael Kiefer, Rainer Schnabel, Mathias Mundl und Rainer Horcher.

Kartenvorverkauf läuft

Der Kartenvorverkauf für dieses einzigartige Konzert läuft: Über Reservix.de sowie im Derpart-Reisebüro in der Unteren Marktstraße und beim i-Punkt der Stadtwerke sind Karten erhältlich.

Die Konzerte finden am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Oktober, um jeweils 18 Uhr in der Schlosskirche statt.