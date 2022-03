„Eingetaucht – hinausgetuscht“

Backnang. Eine Ausstellung mit Werken der Schorndorfer Künstlerin Lydia Feulner-Bärtele ist von Freitag, 1. April bis Sonntag, 15. Mai in der Bel Etage, Marktstraße 32, in Backnang zu sehen.

Lydia Feulner-Bärtele zeigt unter anderem erstmalig ihre in den letzten Monaten entstandenen Bilder, welche von Gedichten von Paul Celan, Rilke oder auch der Musik von John Cage inspiriert sind. Überwiegend sind es Tuschebilder in allen Formaten. Diese spielen mit der Ästhetik des Abstrakten, der Balance zwischen Dynamik und Statik, der Reduktion, dem Treffen von Linie und Fläche.

Nach der Vernissage am Freitag, 1. April, ab 18.30 Uhr mit Konzert von Jezebel & Roberto Saracino Projekt und „Chanson einer Dame im Schatten“ findet zum Beispiel am Sonntag, 3. April, eine Führung mit der Künstlerin und mit Kunsttherapeutin Ulrike Schlag durch die Ausstellung statt.

Kunst selber machen kann man am Freitag, 8. April, bei einem Workshop von Ulrike Schlag „Loslassen – Experimente mit Tusche und Aquarell“. Dr. Claudia Kundigraber bietet am Samstag, 23. April, den Workshop „Creative Writing“ und anschließend einen literarischen Salon an.

Eine Besonderheit ist der Abend des 24. April, wenn die Beletage von Tanzperformance, Musik und Lyrik belebt wird. Unter dem Motto „Dein goldenes Haar, Sulamith“ werden die Gäste in die Welt Celans entführt.

Am Sonntag, 15. Mai, endet die Kunstausstellung mit einer spannenden Finissage. Die Künstlerin Lydia Feulner-Bärtele zeigt eine Kunstperformance gemeinsam mit Musik von Dietmar Bärtele „Tusche trifft E-Gitarre“.

Einlass zu den Veranstaltungen ist möglich nach vorheriger Anmeldung an info@beletagebk.de.

Mehr Infos gibt es auf www.beletagebk.de/Veranstaltungskalender.

Die Veranstalterinnen bitten um kurzfristige Anmeldung unter01 63/3 16 57 07.