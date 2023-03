Rudersberg. Der Gesangverein Oberndorf lädt unter dem Motto „Einmal um die ganze Welt“ zur Frühlings-Matinee am Sonntag, 2. April, ein. Los gehts um 11 Uhr im Sängerheim am Bahnhof in Oberndorf, Mannenberger Straße 4.

Jeden Donnerstag eilen die etwa 20 Sängerinnen und Sänger in ihr Sängerheim am Bahnhof in Oberndorf, um dort ihre gesanglichen Fähigkeiten zu trainieren. Derzeit wird der Chor noch geleitet von Markus Specht, der auch die Matinee am 2. April dirigiert. Seine Nachfolgerin Elzbirta Beune (unter anderem Klavierlehrerin mit abgeschlossenem Musikstudium), steht aber schon in den Startlöchern, da Specht den Dirigentenstab aus beruflichen Gründen weitergeben wird.

Der Gesangverein Oberndorf freut sich auf viele Gäste bei der Frühlings-Matinee, bei der kein Eintritt erhoben wird, aber ein Spendenkässle gern gefüllt werden darf. Für Getränke und leckere Häppchen ist auch vorgesorgt, so dass niemand hungern und dürsten muss.

Geschichte des Chores

Es war im Jahr 1901, als die Vorfahren der heutigen Sängerinnen und Sänger den Verein gegründet haben. Gesungen wurde damals mangels eigener Räumlichkeiten im Kindergarten oder im Waschhäusle.

1925, der Verein war damals ein reiner Männerchor, wurde die Fahnenweihe vorgenommen. Während der Kriegsjahre des zweiten Weltkrieges wurde dann aus dem Männerchor ein gemischter Chor. Dirigenten dieses Chores waren unter anderen die ehemaligen Schulleiter Otto Seitz und später Willi Abele.