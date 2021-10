Elina Duni & Rob Luft

WEinstadt. Der Herbst hat begonnen, die Temperaturen werden kühler – Zeit für den Jazzclub Armer Konrad (JAK), in den Stiftskeller zu ziehen. Am Freitag, 8. Oktober, 20.30 Uhr, spielen im großen Stiftskeller, in der Stiftstraße 32, Beutelsbach, Elina Duni und Rob Luft. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung.

Elina Duni ist eine schweizerisch-albanische Sängerin, die sich mit ihrer typischen Kombination von traditionellen albanischen Volksliedern mit Jazz weltweit in die Herzen von Publikum wie Presse gespielt hat.

Für ihr neues Projekt hat sie sich mit Rob Luft zusammengetan, einem der Rising Stars der boomenden zeitgenössischen Londoner Jazzszene. Lufts Spiel klingt nach der Lebensfreude Westafrikas, nach keltischem Folk und zartem Minimalismus, und sein origineller und heiterer Sound ist die perfekte Ergänzung zu Elinas Gesang.

Zusammen nehmen sie uns mit auf eine Reise durch zeitlose Folk Songs, die auch heute noch ganz echt klingen, sowie durch ihre gemeinsam geschriebenen Lieder zu aktuellen Themen die uns alle angehen. Lost Ships, das erste gemeinsame Album der beiden, ist Ende 2020 bei ECM erschienen und wurde für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik ebenso nominiert wie für den Deutschen Jazzpreis.

Weitere Informationen zu den Musikern finden Interessierte unter anderem hier: http://elinaduni.com, https://robluft.co.uk/.

Karten

Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, die Ermäßigung beträgt 5 Euro, gegebenenfalls werden Restkarten an der Abendkasse verkauft.

Auf www.jak-weinstadt.de finden Interessierte unter der jeweiligen Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort gibt es auch die aktuellen Coronabestimmungen.

Lukas Wögler Quartett

Am Samstag, 9. Oktober, kommt jazzmusikalischer Nachwuchs der Extraklasse nach Weinstadt: Mit dem Lukas Wögler Quartett treten vier junge Musiker im Stiftskeller auf, die durch ihr unkompliziertes, aber kräftiges Spiel bereits viele Jazzfans überzeugt haben.

Das Konzert der Nachwuchstalente beginnt um 20.30 Uhr. Weitere Infos auf www.jak-weinstadt.de.