Elly Weiblen: „Giardini/Gärten“

WINTERBACH. Erneut kann der Winterbacher Kulturring eine beachtenswerte Kunstausstellung bieten: „Giardini/Gärten“ mit Werken von Elly Weiblen. Die Ausstellung wird am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr im Alten Rathaus, Marktplatz 2, eröffnet.

In dem schönen alten Fachwerkhaus in Winterbach ist eine besondere Gruppe, die „Giardini“, zu sehen. Diese Farbgärten greifen unterschiedliche Stimmungen und Klänge auf, die in der überbordenden Sinnlichkeit der uns umgebenden Natur wahrzunehmen sind.

Werdegang von Elly Weiblen: 1970 bis 1976 Studium der Malerei und Bildhauerei Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart; 1984 bis 1988 Studium der Malerei bei H. Schubert ebenda. Seit 1997 Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg. 2012, 2014, 2015 und 2018 Parrainage der Mairie de Paris jeweils ein- bis zweimonatiger Arbeitsaufenthalt in Paris.

Die Ausstellung kann bis Sonntag, 5. Februar, jeweils samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Über Spenden für die Anschaffung eines Konzertflügels für die Winterbacher Kelter freut sich der Kulturring ganz besonders und hofft, sein Spendenziel bald erreichen zu können.