Endlich wieder live zur Messe! Die RUND UMS HAUS in Schorndorf

SCHORNDORF. Nach rund zwei Jahren Pause kehrt die ZVW-Messe RUND UMS HAUS am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April, jeweils 11 bis 18 Uhr, zurück in die Barbara-Künkelin-Halle. Über zwei Tage hinweg werden 27 Aussteller aus verschiedenen Branchen alle Besucherinnen und Besucher für deren Bau- und Sanierungsvorhaben auf den neuesten Stand bringen.

Das eigene Zuhause ist ein wichtiges Refugium – das haben uns die vergangenen zwei Jahre allzu deutlich bewiesen. Um sich dort auch jederzeit wohlzufühlen, um die eigenen Ansprüche und Träume rund um das optimale Wohlfühl-Zuhause zu realisieren, bedarf es einer Vielzahl an Experten, die alle gemeinsam mit anpacken, um die individuellen Wünsche ihrer Kunden Wirklichkeit werden zu lassen. Eben diese finden die Gäste bei der RUND UMS HAUS, der Baumesse in Schorndorf. Zum zehnten Mal lädt der Zeitungsverlag Waiblingen (ZVW) zu dieser Messe in die Daimlerstadt – 27 Aussteller verschiedener Branchen sind der Einladung gefolgt.

Vielfalt der Themen

Um die Vielfalt der Themen, die heutzutage mit modernem Bauen und Renovieren einhergehen, gänzlich zu überblicken, Möglichkeiten zu erkennen und wichtige Eckpfeiler eines Projektes im Blick zu behalten, hat unsere Messe alle Experten und Fachleute RUND UMS HAUS an einem Fleck versammelt.

Im angenehmen Ambiente der Barbara-Künkelin-Halle, bei guten Gesprächen und in freundlicher Atmosphäre, fällt die erste Kontaktaufnahme leicht.

Kontakte und Inspiration

Da lässt es sich wunderbar recherchieren, welche Gelegenheiten sich bieten, wie man sie ergreift und wer dabei mithilft. Seien es Makler, Bauträger oder Finanzierer; seien es Architekten oder Spezialisten bestimmter Bauweisen; seien es hiesige Handwerker und Fachleute für Fenster, Heizung und Sanitär, für Parkett, Küchen, Balkone oder Metallbau – jeder, der Ratschläge und Inspiration für ein anstehendes Projekt sucht, wird beides bei der RUND UMS HAUS antreffen.

Das geht schon los im eher Kleinen: ein neuer Boden im Wohnzimmer, neue Fliesen im Bad oder – schon etwas größer – neue Fenster. Das geht weiter über die Sanierung einzelner Räume. Und dann wäre da natürlich noch Raum für die großen Träume: ein Eigenheim, ein Häuschen mit Garten, eine schicke Eigentumswohnung – oder aus Alt mach Neu bei der soeben geerbten Immobilie.

In sämtlichen aufgezählten Fällen bedarf es der Hilfe von Profis, die sich mit Sanierung und Renovierung, Bau und Bauplanung, Finanzierung und Zuschüssen auskennen. Eben jene findet man bei RUND UMS HAUS.

Projekt erreicht neues Level

In sieben aufschlussreichen Fachvorträgen werden zudem aktuelle Themen aller Branchen den Gästen nähergebracht: Hier haben Besucherinnen und Besucher die Chance, sich über Themen zu informieren, die sie bisher vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatten – die jedoch die eigenen Pläne auf ein ganz neues Level erheben könnten. Die Aussteller der ZVW-Messe laden alle Träumer und Planer, alle Enthusiasten und Wohngenießer ein, ihren Fantasien ein reales Fundament zu verleihen.