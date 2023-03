Energiegeladenes Folk-Rock-Crossover zum Abschluss der Winter-Kultur-Tage

Weissach im Tal. Als fulminanter Abschluss der Winter-Kultur-Tage 2023 spielt Wendrsonn am Samstag, 1. April, 20 Uhr, in der Seeguthalle in Cottenweiler Rock, Blues und Folk in bekannt energiegeladenem Crossover. Mit dabei: die neue Stimme von Wendrsonn, Anke Hagner.

Die Sängerin, selbst Gründungsmitglied und Frontfrau der Band “Gradraus”, besitzt viel Gespür für die Poesie in der Musik, überrascht mit ihrer beachtlichen stimmlichen Range und besticht durch ihre ganz eigene künstlerische Identität.

Wendrsonn haben mit ihrem Folk Rock ein ganzes Genre wiederbelebt und dabei neue musikalische Standards definiert. Die kreativen Schwaben erobern spielerisch jedes Publikum und nehmen alles und jeden aufs Korn – vor allem sich selbst. Rotzfrech und charmant lassen es Sängerin Anke Hagner und ihre Jungs ganz schön krachen und werfen dabei jede Menge Klischees über Bord. Kabarettistische Elemente vereinen sich mit tragisch-komischen Momenten, wenn Sänger und Songschreiber Markus Stricker aus dem Nähkästchen plaudert und wie Rumpelstilzchen über die Bühne hüpft, während Teufelsgeiger Klaus Marquardt sich die Seele aus dem Leib fiedelt.

Wendrsonn liefern augenzwinkernd den ultimativen Soundtrack zum neuen schwäbischen Selbstverständnis. Virtuose Schwabenstreiche, Sinn und Unsinn aus dem Land der Dichter Denker, Bruddler und Rebellen. Zom Lacha ond zom Heula schee!

Tickets zum Preis von 20 Euro, an der Abendkasse zu 24 Euro, sind erhältlich bei der Gemeinde Weissach im Tal unter 0 71 91 35 31 28 oder online bei Reservix unter „Wendrsonn-Tickets“.

Weitere Informationen zu den Winter-Kultur-Tagen sind bei den Kommunen des Schwäbischen Waldes erhältlich.

Eine detaillierte Programmübersicht mit allen Informationen über Ticketbuchungen und Kontakte ist auch im Internet unter: www.winterkulturtage.de abrufbar.