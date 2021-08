Der Eintritt kostet 10 Euro, der Kartenkauf erfolgt bis Samstag, 14. August, um 14 Uhr über das Onlineportal Church-events: https://ekwaiblingen.church-events.de, es gibt keine Abendkasse. Wer keinen Internetzugang hat, kann seine Buchung auch beim i-Punkt in der Scheuerngasse machen, am Einfachsten mit einer Kreditkarte. Das Konzert wird per Livestream über den Youtube-Kanal des Kirchenbezirks Waiblingen übertragen.